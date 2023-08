Dalilah Polanco se despide de su papel como Eva en Eternamente amándonos

Dalilah Polanco cierra su participación como Eva junto con el elenco de la telenovela Eternamente amándonos, el próximo 11 de agosto.

“Formé una nueva familia por elección, no habrá un final para nosotros que continuaremos encontrándonos en la vida”.

En el melodrama, la actriz interpretó a Eva. “Fue una oportunidad de aprendizaje, de hacer lo que me gusta que es actuar y ponerme en los zapatos de un personaje que me parece maravilloso”.

Explica Dalilah si encontró similitudes entre ella y su personaje. “Justamente eso me maravilló de ella, que no me parezco en nada. Lo más bonito de mi carrera es que me pongo en los zapatos de una persona que es lo más diferente a mí”.

El personaje fue el de una mujer depresiva, huraña, negativa y pesimista. “Yo puedo presumir que yo no tengo nada de eso, ni vivo momentos terribles. Siempre estoy buscando el lado bueno de la vida. Creo que tenemos que ver la vida de esa manera y Eva no lo ve así”.

La actriz tuvo la oportunidad de trabajar con Diana Bracho. “La presencia de Diana me pareció espectacular. Con ella anteriormente coincidí en el teatro. “Puedo decir que trabajé con Diana momentos increíbles, tuve la oportunidad de gozar de su generosidad es un ser maravilloso”.

Polanco comentó que este melodrama llegó a su vida en un momento en el que estaba emocionalmente perfecta. “Le dediqué siete meses de mi vida. Ya estaba con mucho trabajo y empecé a abrir todos los espacios para encarnar a Eva y le agradezco a la productora Silvia Cano, que me entregó a este personaje lleno de recovecos y tantas aristas”.

Dalilah quien conduce Cuéntamelo ya!, con Odalys Ramírez, Cynthia Urias, Sofía Escobosa y Roxana Castellanos, informó que “será en octubre que me vaya de gira con la obra Los monólogos de la vagina, en México y en Estados Unidos.