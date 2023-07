Blue Jeans está de vuelta: presenta La última melodía de Chopin

Amante de las historias policiacas y el suspenso, el escritor español Francisco de Paula Fernández, mejor conocido como Blue Jeans, está de vuelta con su nuevo libro, La última melodía de Chopin (Planeta), con el cual da fin a una de sus más intensas historias, que comenzó con Los crímenes de Chopin.

Se trata de la continuidad a las indagaciones y esfuerzos por atrapar a un misterioso ladrón y asesino, al que han apodado Chopin, porque siempre deja una partitura del compositor en las escenas de sus crímenes en la ciudad de Sevilla. Relato que había quedado en suspenso luego de que una de sus protagonistas sufriera un aparatoso accidente en La Rambla, uno de los espacios más icónicos de aquella ciudad española.

“Lo que va a encontrar el lector en esta segunda parte, son las respuestas que quedaron pendientes en la primera, cuyo final quedó muy abierto y misterioso, tras un accidente y una desaparición que intriga. Podrán seguir la historia de los protagonistas de la primera parte, una detective privada, su hija, un chico polaco que se dedica a delinquir, una periodista que investiga el caso. Hay desapariciones y asesinatos, que provocarán a todos la duda. Es una historia con la que me he sentido muy bien escribiendo”, adelanta Blue Jeans en entrevista con El Sol de México.

AGATHA CHISTIE PARA JÓVENES

Ante el éxito que han tenido sus novelas, Blue Jeans explica que le gusta que en el género policiaco se hable de “temas actuales, en los que se vean implicados chicos y chicas del siglo XXI”.

Al ser lector de novela negra desde niño, “a los 12 o 13 años ya estaba leyendo a Agatha Christie y Arthur Conan Doyle, es mi género preferido”, aclara que, “es verdad que a mí me han etiquetado en el género de literatura juvenil romántica, por los corazones en las portadas de mis libros y que hablaba de amores y desamores entre jóvenes, pero lo cierto es que yo hablaba de otros temas, que pasan en la juventud: los trastornos alimenticios, el bullying, los riesgos que suceden en internet.

“Hablando con mi editorial, yo me pregunté, por qué no hacer un Agatha Christie para jóvenes, con historias que les apasionen y que al mismo tiempo le pueden pasar a un chico o chica española o latinoamericano, y que en otros idiomas puedan identificarse”, afirma el autor.

INTERÉS EN EL LECTOR

A lo largo de su carrera, que ya cuenta con más de 16 obras, Blue Jeans, siempre ha tomado en cuenta la opinión de sus lectores, los cuales “son más importantes que Blue Jeans, la editorial o las librerías, pues gracias a ellos es que todos estamos ahí. Sin ellos ninguno de nosotros podríamos dedicarnos profesionalmente a escribir. Es gracias a los lectores que me comenzaron a leer en internet, allá por 2008, que yo pude llegar al papel. Eso no se me olvida ni se me va a olvidar.

“Yo he intentado a lo largo de todos estos años que no se vea la diferencia entre el autor y el lector, pues estamos en la misma línea. Yo intento que ellos se sientan valorados y que forman parte de mis historias”, comenta el escritor, quien agradece que sus lectores no sólo quieran ya conocer al autor sino a la persona que está detrás de todas estas tramas de misterio.

“Nosotros podremos escribir con unos fines, pero en realidad esto depende de los lectores. Varias veces llegó a mí gente que sufría lo mismo que mis personajes, anorexia, bulimia o cortes en los brazos. Uno no piensa en que todo esto pueda influir en los lectores, depende de ellos”, agrega.

Blue Jeans cree que lo que mueve a sus lectores a interesarse en géneros como el thriller, es el morbo por querer saber quién está detrás de todo lo que se cuenta.

“A muchos nos gusta hacer de detectives, en el caso de los libros, nos obliga a tener un pensamiento muy ágil, que nos permite discutir y pensar. Cada quien tendrá sus motivos para leer esto, pero el gusto por saber, por descubrir la verdad es algo que siempre nos interesa”, afirma.

Esta pasión, que comparte como escritor, va más allá de las representaciones del crimen en series o películas. Blue Jeans menciona que es mucho más profundo e interesante plantearlo en libros, pues no se trata sólo de “atrapar al criminal, sino entender cómo es que funcionan los diferentes sistemas de justicia en otras partes del mundo”.