Coque Muñiz alista una noche de romance y boleros en el Lunario

Jorge Coque Muñiz llega al Lunario del Auditorio Nacional la noche del viernes 10 con todo el romanticismo de sus baladas y boleros. Cumplirá su fecha número 35 en el recinto, donde se presenta por sexto año consecutivo.

En conferencia, el intérprete adelanto que en este show, “además de estar mi hijo Axel, habrá un artista sorpresa con quien haré un palomazo, porque al público le gusta ver a otros cantantes diferentes y va a ser una sorpresa para la audiencia”.

Coque Muñiz, no pudo evitar hablar de la carrera musical de Axel, su hijo; quien se ve reflejado porque “yo fui arropado por mi padre Marco Antonio Muñiz y ahora yo lo hago con Axel,. a quien respeto, porque busca un sonido diferente. Yo le hablo de las canciones de amor, porque tarde o temprano el artista cae en eso, es lo que al público le gusta.

“No puedo negar que ha hecho cosas buenas en su camino musical. Yo quisiera cantar en el Auditorio Nacional todos los días. Sin embargo, hay lugares que tenemos que respetar. Eso es bueno que lo vaya aprendiendo Axel, porque él llega a un target de público de otra edad diferente a la mía.

“Las baladas y los boleros ocupan un lugar especial en el público y a los artistas nos funciona, Axel tiene talento, tiene ganas y se enfrenta todos los días como a mí me pasó, en mis inicios, me decían ‘canta una de tu papá’ y ahora me dicen, ‘por qué no cantas de las tuyas’. Es una cobija tener un papá como el que yo tengo y ahora que tengo el apoyo del público, también es un compromiso para mí”.

Aprovechó para recordar a su hermano mayor Marco Antonio Muñiz Gardner, quien falleció a los 70 años de edad de una deficiencia respiratoria a causa del tabaquismo. “Yo soy de las personas que prefiere ver irse a un familiar, como fue mi hermano, que verlo sufrir. Ya no aguantó el severo dolor en su cuerpo y murió el pasado 28 de enero. Nosotros como familiares tenemos que seguir viviendo”.