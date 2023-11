Camila Fernández busca mantener vigente el género del mariachi

Todo mexicano que haga un recuento de la música tradicional del país llegará al apellido Fernández, pensando en Alejandro y Don Vicente, padre y abuelo de Camila Fernández respectivamente, quien ahora se suma a la tradición siendo la primera mujer cantante de la familia.

El álbum debut, que lleva por nombre “Camila Fernández”, ha llegado en formato doble, con 20 canciones, en la mitad reinterpreta diez temas clásicos, entre ellos “Amor eterno”, “Fue un placer conocerte” y “Volver, volver”. En la otra cara, Camila presenta diez piezas inéditas , entre ellas “Todo, todo”, “Una vida” y “Dime qué se siente”, las cuales fueron concebidas para preservar el mariachi en nuevas audiencias.

“Quise hacer todo el álbum muy atemporal, con un mariachi bien arreglado, con una composición que tuviera mucha calidad, también que tuviera toques frescos en el vocabulario y en los arreglos del bajo sexto, del acordeón, de los requintos, que son cositas más modernas de lo que es el mariachi, es el toque de frescura que quise dar para hablarles también a las nuevas generaciones y las futuras”, dijo la cantante a El Sol de México.

“Uno de mis grandes motores también es mi hija (Cayetana), quiero que crezca con mis canciones, así como yo crecí con las de mi abuelo y de mi papá. Siempre me la pasaba cantando los covers del álbum, me acompañaron durante toda mi vida, me desvivía por cantarlos y siempre les tuve mucho cariño, amor y respeto. Quiero que mi hija crezca con ellas en mi voz”, agregó.

CON DEDICATORIA A SU “TATA”

El primer disco de su carrera representa un trabajo dedicado al “Charro de Huentitán”, a quien es ofrendado el tema “Aquí lo siento”, uno de los sencillos, escrito por Marcela de la Garza. “Me esperaba una canción sobre los abuelos, en general, y no una tan específica que recordara tanto al mío, con cosas que yo viví. Era lo que estaba buscando, una canción que me hiciera presente a mi abuelo y le agradecí a Marcela por este regalo tan bonito”, explicó la artista de 25 años.

Asimismo, la cantante apuntó que el trabajo recién lanzado fue una petición de Vicente Fernández, a la que ella accedió convencida. “La idea de todo esto fue de mi Tata que me dijo ‘grábame un álbum de marichi’, así que lo hice”.

“Aquí lo siento” ha mostrado desde hace unas semanas su videoclip, en el que se le ve a la intérprete deambular por el rancho Los Tres Potrillos, que perteneció a Vicente Fernández hasta el día de su fallecimiento.

“Fue super lindo, nos la pasamos llorando todos, el director, el productor, mi mánager, la gente que estaba allí. Fue estar allí en el rancho, acordándome de cómo veía a mi Tata todo el tiempo, los momentos que tenía con él, fueron cosas lindas”, explicó.

Por otra parte, Camila compartió que otra de las cosas que rige el álbum es el amor en todas sus facetas y etapas, desde el enamoramiento, el desamor, el despecho, la tristeza, y el orgullo. “Lo hice con toda la pasión y estoy feliz de que ya salga, que la gente lo escuche y se aprenda las canciones”, dijo sobre el disco, cuyo productor es Aureo Baqueiro.

“Conectamos en otro nivel, siento que un mejor productor no me pudo haber tocado, supo exactamente cómo quería el sonido y es un sueño cumplido”, apuntó.

LE TIENE AMOR AL TRAJE CHARRO

Más allá de su historia personal con el género, la artista nacida en Guadalajara, Jalisco, destaca el hecho de llevar la imagen del traje de charro por todo México e incluso más allá de sus fronteras.

“Cuando me pongo el traje siento que estoy representando una cultura y una tradición de los mexicanos que es digna de ser presumida en todo el mundo, es tan bonita y respetada. Un buen traje charro siempre se ve bonito, me encanta portarlo con orgullo representando a México, amo todo lo que conlleva”, explicó.

Aunque el disco “Camila Fernández” tiene poco tiempo de haber sido lanzado, la cantante ya prepara su segundo álbum, del que adelantó que sus canciones ya están preparadas. Además, confesó tener listas algunas colaboraciones de las cuales estará dando detalles en el futuro cercano.









