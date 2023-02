Blackpink en México: las reinas del K-Pop enloquecen a fans desde la preventa de boletos

En el último año, México se colocó como la cuarta nación en Hispanoamérica con mayor interés en búsquedas en Google relacionadas a K-Pop y es el quinto país que más escucha a Blackpink a nivel mundial en YouTube, detrás de Corea, Tailandia, Indonesia y Filipinas.

Así que el anuncio de la visita al país del cuarteto femenino disparó todas las alarmas de los fans, conocidos como Blinks, que ayer vivieron un día de sentimientos divididos. Se emocionaron por la preventa del primer concierto del cuarteto en México y se frustraron por los precios y el lugar elegido para la experiencia: el Foro Sol.

En la preventa del único show, hasta el momento, del Born Pink World Tour México, que se llevó a cabo ayer, se agotaron las localidades disponibles para esta etapa en menos de una hora.

Sin embargo, no faltaron las quejas y los memes por los elevados precios de los boletos que se ofrecieron desde los 850 hasta los 35, 400 pesos más el cargo por servicio.

Aquellos que pertenecen al Club de Fans Oficial Global del grupo puedieron solicitar códigos de acceso para comprar las entradas antes que el resto del público.

Algunos usuarios advirtieron que era más barato verlas en el extranjero y tienen razón. En nuestro país se ofertan algunos de los precios más caros del tour. Para la presentación en Kaohsiung, Taiwán, los boletos se pueden adquirir desde los dos mil 300 dólares taiwaneses (mil 446 pesos) hasta los 8 mil 880 (cinco mil 535 pesos).

El Estadio Nacional de Singapur, van desde los 398 (7 mil 960) hasta los 168 dólares (3 mil 360 pesos); en la Philipine Arena de Manila de los 3 mil (mil 28 pesos mexicanos) a los 19 mil 450 pesos filipinos (6 mil 670 pesos mexicanos).

Para la parada del tour en la Ciudad de México el boleto más caro, al que tienen acceso todas las personas, tiene un costo de más de 30 mil pesos. Ofrece una experiencia que va más allá del concierto, que incluye el acceso a la prueba de sonido que harán las cantantes, un regalo de bienvenida Vip, check-in prioritario y entrada exclusiva, oportunidad de comprar por anticipado la memorabilia, el paquete oficial del Blackpink Tour, otro regalo VIP y un laminado y lanyard conmemorativo del evento.

Para su presentación en Coachella, que se celebrará el segundo fin de semana, los precios, sin cargos, van desde los 499 (9 mil 980 pesos) hasta los 599 dólares (11 mil 980 pesos).

Para vivir la experiencia en el Foro Sol todavía queda una oportunidad, la venta general para su concierto se llevará a cabo mañana partir de las 14:00 horas.

UN GRUPO DIVERSO

Las integrantes de Blackpink se consideran a sí mismas cuatro chicas diferentes, provenientes de mundos distintos, pero esa diversidad es la que, en su opinión, les ha otorgado el cariño del público a nivel mundial.

La agrupación conformada por Jisoo (Corea del Sur), Jennie (Seúl), Rose (Nueva Zelanda) y Lisa (Tailandia), se creó en 2016, bajo la batuta de la disquera YG Entertainment. Su álbum debut fue Square One, del cual se desprende el tema Boombayah, que les valió el primer lugar en las listas de Billboard.

Blackpink se presenta en México / Cortesía | IG

Con ello se convirtieron en el primer grupo de KPop femenino en encabezar dicho ranking. Sus récords continuaron, en 2019 lanzaron Kill this love rompieron la cifra de escuchas, al sumar 56.7 millones de reproducciones en YouTube en un solo día, además de rebasar las 312 millones de reproducciones en Spotify.

“Hemos traído una nueva canción, llena de un beat intenso y épicos sonidos de batería”, comentó Jennie durante el rodaje del video.

Este logro fue superado sólo por ellas mismas, cuando presentaron el tema How you like that (2020), el cual fue reproducido 83.6 millones de veces en su primer día en YouTube, superando a figuras como Ariana Grande con Thank you, next que alcanzó 55.4 millones y a Taylor Swift con Look what you made me do que tuvo 43.2 millones de vistas.

Woo Pyo Jun, director del Centro Cultural Coreano en México, señaló que “sus antecesoras 2NE1 empezaron a romper el molde, pero las coreografías de Blackpink fueron más potentes y su vestuario más sofisticado”.

“Le agregaron más accesorios a su vestuario y maquillaje, algo que ha marcado moda entre las jovencitas, sin dejar pasar por alto que las integrantes ya son embajadoras de marcas de lujo de moda, maquillaje y joyería en Europa y Estados Unidos”.

DOMINAN LA ESCENA INTERNACIONAL

En 2022 los éxitos continuaron, al alzarse con el Premio MTV a Mejor Performance de Metaverso, siendo las primeras kpoperas en obtener un premio en dicha ceremonia. Más tarde ese año, rebasaron los 75 millones de suscriptores en YouTube, nuevamente imponiendo un récord como el primer artista en lograr esa cifra.

En occidente, este año asistirán por segunda ocasión al Festival Coachella, que se realiza en Indio California, tocarán el sábado 15 de abril y comparten la fecha con Rosalía y Kid Laroi, pero ahora como headliners, siendo el primer grupo de KPop de la historia que encabeza un cartel.