Alejandro Camacho se concentra en el trabajo tras muerte de Rebecca Jones

Alejandro Camacho enfrenta los grandes obstáculos de la vida trabajando; creando o formando parte de historias las cuales pueden ayudar a sanar su alma.

Al menos esa es la estrategia que utilizará en estos momentos luego del fallecimiento de su exesposa Rebecca Jones, quien perdió la vida la semana pasada a los 65 años de edad.

“En mi caso, (enfrenta la muerte y el dolor que ésta le causa) a través del arte, tengo una profesión que bendigo, que me ha permitido enfrentar la vida con la entereza y con distanciamiento de las cosas, de manera que no es que yo sea una persona fría, pero sí trato de manejar lo más posible mi vida cotidiana”, afirmó Camacho en entrevista con El Sol de México.

“Creo que en la vida, lo importante está en los pequeños detalles, las cosas que a las personas no le dan importancia esas son las que más valen, por ejemplo desayunar con tu hijo es más importante que hacer una película, disfrutar la vida con un amigo y acompañarlo en momentos difíciles eso es más importante que todas las cosas”, agregó.

Reconoce que la partida de la mujer con quien permaneció casado durante 25 años es dolorosa, pero considera que, enfocando la mente en la parte laboral, se podrá sanar poco a poco.

“Siempre he sido una persona que está buscando aprender, tengo una cualidad que me gusta aprender del talento de mis semejantes y, a través de eso es un alimento para mi espíritu y aprendo, no me niego esa posibilidad. A mi hijo lo veo poco porque él también tiene su vida y él está buscando, igual que yo, proyectos, igual que todos los que nos dedicamos a esto, al cine, al teatro, la música, la televisión, estamos buscando constantemente proyectos para crecer, aprender, para llenar nuestra vida de esos pequeños detalles que nadie le presta atención”, sostuvo.

El actor estrena Amores Incompletos, el 30 de marzo. En su película número 32 hace el personaje de José, un hombre malhumorado que sufre la muerte repentina de su esposa y busca las respuestas a las preguntas que lo invaden después de enterarse que ella le fue infiel.

“Yo creo que José vuelve a nacer, él tenía una idea determinada de las cosas, pero se da cuenta de que no es así y, de alguna manera, tiene la entereza y la valentía de ir a conocer lo que no conocía de la persona que más amaba en el mundo. En ese camino se redescubre a sí mismo y descubre a su mujer y le da una vida nueva, con los mismos elementos que están desde el inicio de la cinta, pero al final, después de todo lo que le pasa, se reconcilia con su mujer, la perdona, se perdona a sí mismo y eso hace que vuelva a nacer y ver la vida de otra manera”, expresó el actor de 68 años.

Patricia Bernal, Juan Carlos Colombo, Manuel Landeta, Edwarda Gurrola, Adolfo Madera y Silverio Palacios completan el elenco del filme escrito y dirigido por Gilberto González Penilla.

“Yo quería contar la búsqueda de respuestas a través de la ausencia, es así como nace esta historia. Me llaman mucho la atención los personajes mayores porque creo que es más difícil sacarlos de la monotonía, que hagan cosas distintas, aseguró el director y guionista.

A través de la travesía que el personaje principal emprende, se dará cuenta que es lo que dejó de hacer, qué le falto y aprende a no juzgar a su pareja, explica el cineasta.

“Este proyecto surge de la obsesión que he tenido por observar a los adultos mayores, de ver las dinámicas de familia y de pareja, para mí era importante abordar esos temas”,

Amores Incompletos se estrenará el 30 de marzo, en más de 200 pantallas de cine.