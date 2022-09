Brendan Fraser resurge en el cine

En la década de los noventa, el actor Brendan Fraser era considerado como un “sex symbol”, en parte potenciado por la cinta George de la Selva (1997). Demostrar su capacidad histriónica le costó dejar atrás su escultural físico y apostar más por el desarrollo de sus habilidades.

Su cuerpo es diferente ahora, pero su pasión por el trabajo es la misma desde que comenzó. Para la nueva cinta The Whale, del director Darren Aronofsky, y por la que Fraser, quien da vida a Charlie, un profesor de inglés que se refugia en la comida para enfrentar el dolor que le provocó la muerte de su novio, recibió una ovación de más de seis minutos en su pase en competencia en el Festival de Venecia.

Cine Festival de Venecia premia con el León de Oro a documental político contra opiáceos en EU

Charlie está en un momento crítico, pesa aproximadamente 270 kilos y si no reacciona puede acabar en el hospital por los problemas de presión arterial que le aquejan, o morir.

Pero la carrera de Fraser no sólo se basa en estos dos títulos o la trilogía de La Momia, su carrera consta de más de 70 títulos como actor.

Fraser nació un 3 de diciembre de 1968, en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Su camino por el mundo del espectáculo inició en 1991 al conseguir un papel menor en la cinta La Última Apuesta, le siguieron trabajos como Encino Man (1992), School Ties (1992), Cabezas Huecas (1994) y Fallen Angels (1995).

Además de la cinta de Sam Weisman, George de la Selva, su primer protagónico, su rostro fue conocido gracias a su personaje de Rick O'Connell en La Momia (1999), del director Stephen Sommers, cinta que fue nominada a un Oscar en la categoría de Mejor Sonido y un BAFTA a Efectos Visuales. La saga continuó en 2001 y 2008.

Aunque tuvo éxito profesional, en el ámbito personal, su salud se mermó debido a los golpes y lesiones que sufrió durante los rodajes de filmes de acción; estos lo llevaron a recibir diferentes intervenciones quirúrgicas.

Para 2000, encarnó a Elliot en Al Diablo con el Diablo. Formó parte del doblaje de la serie Los Padrinos Mágicos (2009) y como actor en las series Texas Rising (2015), The Affair (2016) y Cóndor (2018).

En la parte sentimental, Fraser contrajo matrimonio en 1998 con la actriz y escritora Afton Smith, de quien se divorció en 2008. Es padre de tres hijos Griffin Arthur, Holden Fletcher y Leland Francis.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Dos de los momentos más oscuros del actor de 53 años fue cuando falleció su mamá consecuencia de cáncer, en 2016 y el haber vivido en silencio el abuso que sufrió por parte del periodista Philip Berk, en 2003.

A pesar de eso, el actor volvió a brillar en la industria y ya forma parte de proyectos como Behind the Curtain of Night, Batgirl y Killers of the Flower Moon, a estrenarse próximamente.