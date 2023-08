Amazon Music apuesta por nuevos talentos en proyecto digital Rompe MX

Con el fin de apoyar nuevos talentos, Paul Forat, director de Amazon Music México apostó por crear distintos programas que potencian las habilidades artísticas.

Tal es el caso de Nicole Horts, joven mexicana que participa en la cuarta temporada del programa Rompe Mx, mismo que se transmite los lunes a las 20:00 horas, el canal de Twitch de Amazon.

“Tenemos una responsabilidad con la industria musical; estuve muy involucrado en varias áreas de la industria y conozco de primera mano la necesidad de un artista nuevo de buscar quién le eche un empujón, así que desde este lado corresponde extender una pequeña mano que, para muchos, representa mucho”, afirmó Forat.

“Hasta que el artista no la ‘rompa’, no lo soltamos. Nos hemos ido sobre ese eje, en el que no es sólo recibir el apoyo en el programa, sino que continuamos acompañando al artista en distintos aspectos”, agregó el ejecutivo.

Gracias a las plataformas digitale, se ha podido descubrir mucho más talento, pero, a la vez, es más complicado seleccionar a quien apostarle porque, el objetivo inicial de Forat es consolidar carreras de largo tiempo.

“Cómo detectar el talento, pues no tengo la respuesta exacta, cualquier cosa que nos mueva vamos a apoyarlo, la decisión de respaldo sería si yo creo en un artista, pero es por algo que me movió; el instinto me dice: ‘vamos a probarla’. Creo que el secreto es confiar en nuestro instinto, revisar lo que pasa en redes y la data y aventarnos”, expresó Forat.

Otro de los conflictos que se han detectado es que no todos los que cuentan con millones de seguidores tienen las habilidades necesarias para consolidarse como artistas de distintas disciplinas, según comentó el director de Amazon.

“Hay más artistas que no son artistas, ahora hay más personas que ven en la profesión del artista una oportunidad de brillar, ser famosos y conectar y es válido, pero eso conlleva a que los verdaderos artistas se escondan o es más difícil que salga un artista con una posibilidad de carrera más larga”, compartió Forat.

En cuanto a los proyectos de Horts, la joven adelantó que estrenará próximamente su álbum debut, aun sin título. Con éste entregará 14 temas de su autoría, con los que buscará presentarse ante nuevos públicos.

“Veo mi camino como un juego, me gusta explorar, no me quiero cerrar, ni tener una postura de negación antes los nuevos géneros, siempre busco descubrirme, ahorita estoy en ese proceso de saber quién soy.

“Este disco disco es muy conceptual, me ganó la ambición y creo que sí logré lo que quería, me siento muy emocionada de enseñarlo, sin duda ha sido un viaje de transformación”, dijo Horts.