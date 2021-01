Un gobierno de coalición para mejorar SLP, no sólo para beneficiar a los partidos: Luis Isaac Rojas

En este tiempo de ruido electoral, tácticas de definición y ajedrez político, las tertulias donde se especula sobre la consolidación de un proyecto de gobierno de coalición en San Luis Potosí son muchas por ello debemos poner un poco de racionalidad y sensatez en el debate y llamar a las cosas por su nombre.

Así que, ¿Cuáles son las ventajas de la coalición entre el PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular?

En primer lugar, la ventaja más importante es tener un plan de gobierno con certeza, pertinencia social y poca disensión para darle rumbo al desarrollo del estado; es decir, permitirá a la clase gobernante concentrarse en las coincidencias; "porque quien, en esta coyuntura, sólo piense en las ventajas para su propia formación política corre el riesgo de ir en contra de los intereses, las necesidades y los anhelos de las personas que viven y trabajan en San Luis Potosí", sentenció el maestro Luis Isaac Rojas Montes, presidente de la organización ciudadana Patria Nueva.

"La premisa fundamental no es buscar ventajas electorales para la propia formación política porque cuando conseguir una ventaja para un partido implica empeorar el estado, no resulta ni moral, ni responsable hacerlo; un gobierno de coalición debe construirse para mejorar a San Luis Potosí, no sólo a los partidos".

El maestro Rojas Montes expuso que si se llega a un acuerdo de gobierno de coalición sería para dar paso a una nueva era en la administración pública, " a las personas que estamos en la política nos votan y nos pagan para que nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas de la entidad, no para que nos pasemos meses implementando tácticas de presión mediática para conseguir todo el poder sin negociar con nadie. La gente está harta y este modo de proceder degrada la política, por eso hay que ponerle fin".

Consideró necesario establecer un documento que tenga sustento jurídico para establecer, desde ya, un gobierno de coalición, sujeto a reglas y normas, "no ha chantajes, ni presiones, para garantizar una época política posmoderna y de cooperación, forjando un gobierno fuerte y estable, con fuerza en el Poder Ejecutivo, pero con el respaldo del Poder Legislativo".

El dirigente de Patria Nueva expuso que en este 2021 está en juego la gobernabilidad de San Luis Potosí, "no hay votos de primera, ni hay votos de segunda, la oferta de la coalición debe ser para recuperar la fe de la ciudadanía en la democracia como gobierno del pueblo y no como un juego amañado para que, al final, se gobierne mal".

Local El PRI podría poner candidato a gobernador en la Coalición: Elías Pesina

Local "El Tecmol" será candidato a gobernador