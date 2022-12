Twitter declara la guerra a su competencia: borrará cuentas que promocionen otras redes

Con la llegada de Elon Musk, Twitter ha tenido muchos cambios y no todos han sido bien recibidos por la comunidad. Muestra de ello es que este domingo, mediante un comunicado, la red social del pajarito azul anunció la restricción de publicidad gratuita a otras redes sociales.

“Reconocemos que muchos de nuestros usuarios están activos en otras plataformas de redes sociales. Sin embargo, ya no permitiremos la promoción gratuita de ciertas plataformas de redes sociales en Twitter”, anunció la mañana del domingo.

¿En qué consisten los cambios?

La nueva política consiste en eliminar únicamente la cuentas que promocionen a otras plataformas y contenido que contenga enlaces o nombres de usuario para Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr y Post.

Algunos ejemplos de ellos serían:

“sígueme @nombre de usuario en Instagram”

“nombre de usuario@mastodon.social”

“checa la información en Facebook - facebook.com/usuario”

Además, cualquier intento de eludir las restricciones en los enlaces externos a las plataformas de redes sociales prohibidas anteriormente a través de medios técnicos o no técnicos (por ejemplo, encubrimiento de URL, texto sin formato) es una violación de la nueva política.

Deletrear "punto" para las plataformas de redes sociales que usan "."y compartir capturas de pantalla de su identificador en una plataforma de redes sociales queda prohibido.

Sin embargo, todavía Twitter permitirá la publicación cruzada de contenido desde cualquier red social como la publicación de enlaces o nombres de usuario en plataformas, incluso desde los sitios prohibidos enumerados anteriormente.

We recognize that many of our users are active on other social media platforms. However, we will no longer allow free promotion of certain social media platforms on Twitter. — Twitter Support (@TwitterSupport) December 18, 2022

Twitter advierte que si alguna red quiere publicitarse, tiene que pagar.

“Además, permitimos publicidad/promoción pagada para cualquiera de las plataformas de redes sociales prohibidas”.

Si llegas a violar alguna de estas normas, tu cuenta podrá ser suspendida y en el caso de que la cuenta sea sancionada constantemente, será cancelada.

En redes sociales, muchos internautas reaccionaron enojados, ya que aseguran, Musk sólo quiere obtener ganancias de su nueva adquisición.

No es la primer medida polémca, esta es una más que se anota en la larga lista de inconformidades desde que Musk llegó a Twiiter: despidos, cobros por la verificiación y ahora retiro de publicidad gratuita, son algunos de los puntos negativos que se han visto de unos meses para acá.