Recuperación económica en México tardará tres o cuatro años tras Covid-19

La recuperación económica después de la pandemia de Covid-19, se dará hasta dentro de tres o cuatro años, sostuvo el exsecretario de Economía y de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista, actual rector de la Universidad de las Américas en Puebla.

Al participar en el foro virtual "México 2020 ¿Hacia dónde vamos?", organizado por la asociación San Luis Podemos, el exfuncionario federal destacó que la crisis económica causada por el coronavirus no es similar a la de 1994 o la del 2009, porque ahora se trata de una contracción mundial negativa equivalente a una pérdida de entre 3.4 y 4.0 billones de dólares, de manera que ni el T-MEC será "la salvación" para México.

En su ponencia virtual, Derbez Bautista hizo hincapié en que la cadena productiva está debilitada, no existe confianza para los inversionistas, las importaciones y las exportaciones también reportan una baja histórica, principalmente éstas últimas, con lo que se reducen las posibilidades de crecimiento económico para México en lo que resta de este 2020 y para el 2021, porque para este año el PIB caerá entre 9.0 a 10 por ciento.

Indicó que "los verdaderos problemas de México son la corrupción que le cuesta al país 10% del PIB nacional, los monopolios que representan 3% de costo y la inseguridad -que no se ha hecho nada para disminuirla- cuesta 6%, es decir, que sumados son casi el 20%, lo que representa de 4 a 5 billones de pesos que se desperdician por estas tres situaciones que se viven en el país".

También reprobó la falta de apoyo por parte del gobierno federal a las MiPyMes, que son las más afectadas, cada una de ellas factura 1.0 millón de pesos anuales y generan el 70% de los empleos, además de que al descuidar el tema educativo "va a generar que se incremente la brecha de la desigualdad, incluso no le interesa apoyar a la clase media porque la considera similar a la clase empresarial y sólo está interesado en generar una Teología del Bienestar".

El vocero de San Luis Podemos, Octavio Pedroza Gaitán destacó que entre los participantes en el foro hubo presidentes y expresidentes de organismos empresariales del estado, el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, la ex delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fuensanta Medina; el ex delegado federal de la STPS, Edgar Durón Puente; el ex comisionado de la PF, Enrique Galindo Pérez, entre otros.

