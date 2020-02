Multa impuesta a Telnor no frena la entrada de Telmex a TV, dice IFT

Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), consideró que la multa impuesta a Teléfonos del Noroeste (Telnor) no impide la entrada de Teléfonos de México a la televisión restringida.

Luego de participar en la presentación de los resultados del examen inter-pares de la OCDE sobre el derecho y política de competencia de México, el Comisionado Gabriel Contreras explicó que la posibilidad o no, de que se puede modificar el título de Telmex para autorizar un servicio adicional es un procedimiento distinto que está previsto en la propia ley, que tiene plazos y requisitos distintos, "yo no me atrevería a sacar una conclusión sobre un procedimiento que no ha iniciado porque no se nos ha solicitado", afirmó Contreras.

Recordó que la sanción se puso por una relación asimétrica, precisamente en su condición de Agente Económico Preponderante de Telmex.

El Pleno del IFT determinó que, al 30 de septiembre de 2017, Telnor no puso a disposición del IFT y concesionarios 60 por ciento de la información que debía reportar en el Sistema Electrónico de Gestión, relativa a la infraestructura de postes y pozos.

En este sentido, conforme a lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), el IFT resolvió que la empresa fuera sancionada con una multa equivalente al 6.01 por ciento de sus ingresos, equivalentes a mil 311 millones 877 mil 712 pesos por el incumplimiento

"Si los concesionarios no saben que infraestructura está disponible, cómo vamos a poder avanzar en la compartición que es un mandato constitucional", anotó el Comisionado Gabriel Contreras.