Violencia alejará a ciudadanos de las urnas: Rubén Guajardo

La violencia que se vive en el país en contra de los candidatos a diversos cargos de elección popular, no solamente es un grave atentado contra la democracia sino que podría alejar a los ciudadanos de las urnas y eso es lamentable, dijo el diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado.

Expuso que el crimen artero de la candidata de MORENA a la presidencia municipal de Celaya, es un hecho muy alarmante, “las autoridades han querido minimizar los riesgos que hoy se tienen por parte de las y los candidatos que van a pedir el voto. Es importante que ya las autoridades municipales, estatales y a nivel federal, hagan sus diagnósticos de dónde existe mayor riesgo para las y los candidatos que estaremos compitiendo y haciendo campaña en este proceso de 2024.

Añadió que “esto también es un golpe a la democracia, porque al final el que pasen estos hechos como lo que sucedió en Celaya Guanajuato, de entrada asusta o el ambiente cambia, pero también a la población, a la gente en general, le va a dar algo de miedo poder salir a votar y hacer su voto con libertad”.

“Todo esto no abona en nada a la democracia, no abona a la libertad, no abona a una buena armonía y un buen ambiente en los procesos electorales; podremos tener nuestras diferencias, pero siempre tenemos que tener muy claro que debemos respetar a la persona humana, esperemos que se tomen ya acciones concretas en todo el país para que esto no se repita”.

En el caso de San Luis Potosí, “el INE sacó un diagnóstico donde lo pone como uno de los estados que tiene poco riesgo en materia electoral para el proceso del 2024. Aun así, hago un llamado a las autoridades, en este caso a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría General de Gobierno, que son los que deben de estar sobre todo previniendo que no suceda ningún hecho de esta índole ni cualquier hecho que pueda acercarse para que se pueda generar un proceso en paz, en libertad y sobre todo con mucha participación”.