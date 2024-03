TEPJF frena intervención de la CNDH en las elecciones

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró invalido el mecanismo de seguimiento a las campañas electorales implementado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al determinar que el organismo no cuenta con competencia legal para conocer de temáticas electorales.

En sesión pública de este día, los magistrados aprobaron por unanimidad declarar invalido el mecanismo y dejar sin efecto el primer informe sobre la violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia. La Sala Superior también ordenó el retiro del informe de la página web de la CNDH, aunque la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, ordenó desde el 20 de marzo borrar el documento y frenar la implementación del mecanismo.

Durante la discusión, la magistrada Janine Otálora advirtió que la CNDH pretendió con su mecanismo “fungir como protagonista dentro del proceso electoral”, lo que afecta el principio de equidad en la contienda, pues en su informe la Comisión de Derechos Humanos acusa que Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), incurrió en violencia política en razón de género.

“Con independencia de que la Comisión Nacional considere que no genera daño alguno porque sus determinaciones no son vinculantes, lo cierto es que durante un proceso electoral los pronunciamientos de órganos de gobierno en los que refieren la supuesta existencia de irregularidades, además de no respetar los derechos procesales de las personas involucradas e invadir atribuciones de las autoridades electorales, es claro que tiene incidencia en dichos procesos y en el ánimo de los electores, con lo cual pueden generarse distorsiones en la neutralidad e imparcialidad de los procesos”, dijo.

La magistrada Mónica Soto Fregoso, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, afirmó que la CNDH incurrió en un "exceso de sus facultades” al publicar un informe que contiene frases en las que refiere la existencia de supuestos discursos difamatorios, campañas de miedo, campaña negra y desinformación, declaraciones que, dijo, son juicios de valor y no hechos objetivos.

“Hace juicios de valor este informe, hace afirmaciones que presumen conductas irregulares de diferentes sujetos y medios de comunicación, aludiendo a que algunas autores tienen la estrategia electoral de generar un supuesto escenario de polarización, que existe una campaña de desprestigio en contra del titular del Ejecutivo Federal en el que participaron incluso un ex consejero electoral, que hay expresiones y discursos racistas y clasistas que atentan contra el derecho a la democracia”, dijo.

Previo a la discusión del asunto, la CNDH publicó un comunicado en el que acusa al Tribunal Electoral de querer silenciar al “máximo órgano protector de los derechos humanos del país”.

“Subrayamos que nuestra actuación no busca “una incidencia” que afecte a persona alguna, a algún grupo o partido político en específico, en tanto que, una interpretación en ese sentido, sería limitar erróneamente nuestras funciones al realizar una “valoración de actos futuros de realización incierta”, lo cual dejaría en indefensión a este Organismo, ante el importante papel que juega en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna”, se lee en el informe.