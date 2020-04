Derbez pide ayuda para IMSS en Tijuana y todo termina en confrontación

La solicitud de auxilio que realizó el actor Eugenio Derbez en redes sociales a nombre de un médico llamado Faustino Ruvalcaba, ha causado controversia porque existen versiones encontradas sobre la veracidad de la información.

El conocido comediante afirma que el galeno es su amigo y que lo llamó porque en Facebook dio cuenta de la situación en la Clínica 20 del IMSS denunciando las complicaciones que tienen para atender la gran cantidad de pacientes de Covid-19 ante la falta de insumos.

“Me atrevo a molestarlos para pedir auxilio, en mayúsculas, auxilio. Quisiera que por medio de sus redes sociales le informaran a la ciudadanía que ésto ya nos rebasó, ya no podemos más”, leyó Derbez.

Es muy importante que vean lo que está pasando en Tijuana ⬇️ pic.twitter.com/Oh1N0t2RcE — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

En la carta el médico afirma que no hay insumos ni espacio para atender a más personas con Covid-19 y llama a la población a donar artículos y comunicarse con él.

El Sol de Tijuana marcó al número telefónico proporcionado en el video, y respondió un hombre que con voz apurada dijo ser el doctor Faustino Ruvalcaba.

“Lo que necesito ahorita rápido, porque hay muchísimas llamadas, y nos están queriendo ayudar del otro lado, te voy a pedir que seas breve, y en qué nos puedes ayudar” (sic), respondió.

#IMSS BC informa: sobre mensaje en Whatsapp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de #COVID19. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales. pic.twitter.com/4ic0Pslzje — IMSS Baja California (@IMSS_BC) April 13, 2020

Reiteró que nadie puede acercarse a la clínica 20 porque hay un cerco sanitario, y subrayó: “ya Eugenio les puso la lista, necesitamos de todo, cubrebocas, mascarillas, overoles, lentes y batas, todo lo que se pueda”.

De igual manera se buscó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Baja California, para conocer si tienen registro del médico en la institución, y fuentes oficiales respondieron que no.

“No está en la planilla de la 20, ni en ninguna clínica”, dijeron. Por otro lado, médicos de la misma clínica consultados por este diario afirmaron que conocen al doctor.

En la cuenta oficial del IMSS Baja California en Twitter, el instituto respondió al mensaje difundido por el actor haciendo referencia a información compartida en Whatsapp.

⁦@IMSS_BC⁩ pic.twitter.com/dsNMudyAOm — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020 Con la novedad de que en el IMSS 20 de Tijuana no existe el domicilio para entregar insumos, es un deshuesadero de coches. Así como tampoco existe médico Ruvalcaba.#PelucheMentiroso pic.twitter.com/2q7n2Qwl8M — Ɛlizaɓɛth Ʋɛrɔ́ŋica Gɔŋzálɛz (@taller2006) April 13, 2020

“Se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de #Covid19. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales”, indicaron.

Más tarde el gobierno de Baja California informó en un comunicado de prensa que desde este lunes “evaluará” la operación y necesidades de los hospitales reconvertidos para la atención a Covid-19, “particularmente el Hospital Regional número 20 del IMSS”.

Las instalaciones reconvertidas para atender a pacientes de Covid-19 en Tijuana son las clínicas 20 y 1 del IMSS, además del Hospital General.

Éste último es el único bajo la responsabilidad del gobierno de Baja California.

La Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Baja California y San Luis Río Colorado, Son. Dio el siguiente mensaje el domingo por la noche.

