Mujer recibe trasplante de hígado y termina casándose con su donador

La conmovedora historia de amor entre Heather Krueger y Chris Dempsey es de aquellas que llenan de emoción. Aunque ambos residían en la pequeña localidad de Frankfort, Illinois, Estados Unidos, nunca se habían cruzado hasta que una unió sus vidas de forma inesperada.

Todo comenzó en el año 2014, cuando a Heather le diagnosticaron una enfermedad hepática avanzada que los médicos pronosticaron que le daría solo un año de vida si no encontraba un donante compatible.

La familia de Heather inició una ardua batalla en busca de una persona que fuera compatible y estuviera dispuesta a donarle un hígado. Sin embargo, todo cambió cuando uno de sus primos compartió la historia en su lugar de trabajo y llegó a oídos de Chris, quien quedó profundamente conmovido y decidió ofrecerse como donante.

Chris Dempsey donated a portion of his liver to Heather Krueger. He had no idea he was saving his future wife: https://t.co/6BP6NLFxIP #NDLM pic.twitter.com/XdhRRTuuRy — UI Health (@UIHealth) April 14, 2017

Chris, con la intención de no crear falsas expectativas, le pidió a su primo que no revelara nada a Heather. Luego, se sometió a las pruebas para confirmar su compatibilidad y esperó el momento adecuado para darle la noticia a Heather personalmente.

Finalmente, un día, Chris llamó a Heather y le comunicó emocionado: "Las pruebas salieron bien. Vamos a hacer esto. Soy tu donante". Heather, en declaraciones posteriores, expresó su asombro y alegría ante esta noticia tan esperanzadora. Además, Chris no se detuvo ahí, ya que decidió organizar una colecta con un grupo de amigos motociclistas para ayudar a financiar los costosos medicamentos que Heather necesitaría después del trasplante.

La cirugía de trasplante de hígado, que consistió en la extracción del 55% del hígado de Chris y su trasplante en Heather, se llevó a cabo sin complicaciones y duró aproximadamente ocho horas. Durante el proceso de recuperación, ambos se dieron cuenta de que no solo eran compatibles como donante y receptor, si no que también habían desarrollado un vínculo especial.

Historia de amor de Heather y Chris

Sin embargo, a pesar de este descubrimiento, ninguno de los dos se atrevió a revelar sus sentimientos al otro en ese momento. Continuaron su recuperación juntos y su relación se fortaleció día a día. Con el tiempo, Heather y Chris finalmente confesaron su amor mutuo y decidieron dar un paso más, comenzando una vida juntos llena de gratitud y esperanza.

#OnceUponAChristmasMiracle is based on an inspiring true-life story of Heather Krueger and Chris Dempsey! Here’s the couple celebrating the #Miraclesofchristmas movie screening at @TheGroveLA pic.twitter.com/qzD0mvH19g — Hallmark Movies & Mysteries (@hallmarkmovie) December 5, 2018

La historia de Heather Krueger y Chris Dempsey es un testimonio inspirador de cómo el amor y la generosidad pueden surgir incluso en los momentos más difíciles. El encuentro inesperado en la lucha contra la enfermedad no solo salvó la vida de Heather, sino que también les brindó a ambos una segunda oportunidad para encontrar la felicidad y construir un futuro juntos.

