¡Con sentimiento! Niño poblano canta tema de Amanda Miguel y se vuelve viral (Video)

No cabe duda que cantar una canción de despecho a todo pulmón, es una de las cosas más satisfactorias en la vida, pero ¿te imaginas a un niño haciéndolo? Así pasó con un pequeño poblano que fue captado de manera sorpresiva entonando con mucho sentimiento, un tema de Amanda Miguel; el momento fue capturado en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Fue por medio de TikTok, la usuaria @_bgmarian compartió este gracioso y peculiar momento en el que se observa al chico, llamado Chucho, de no más de ocho años y de origen poblano, que se encuentra jugando en el patio con su triciclo.

Te puede interesar: ¿Eres tú, Mariah Carey? Azafata sorprende con canción navideña en pleno vuelo (Video)

Segundos después se escucha cómo comienza a sonar una de las canciones más populares y conocidas de la compositora Amanda Miguel y el infante comienza a entonar el coro, de una manera despechada y a todo pulmón.

“Mi rey era un monstruo de piedra, con el corazón de piedra, pago por mi amor con piedras, rompió mi ilusión con piedras”, se puede escuchar en el TikTok, mientras el niño, con los ojos cerrados, comienza a mover sus brazos y a entonar la letra de la canción, pensando que nadie lo observaba.



#viral #niños #hermanos #risa #niñogracioso #fyp ♬ sonido original - Marián BG 🦋 @_bgmarian Los dolidos, Chucho y yo cuando... 😂 #fypシ

No obstante, su madre aprovechó para que, sin que se diera, comenzara a grabar mientras el chiquillo cantaba con todas sus fuerzas el tema “Castillos”, considerados uno de los éxitos más grandes de la famosa cantante argentina y nacionalizada mexicana.

Virales ¡A cinturonazos! Madre saca a su hijo de las micheladas y se hace viral [Video]

Al entonar la melodía con los ojos cerrados y moviendo las manos al ritmo de la misma, el pequeño Chucho conmocionó a todos los internautas de la red, quienes se mostraron entusiastas ante emotiva interpretación.

Como era de esperarse, el clip del menor se volvió viral en redes sociales, pues tan un día de haber sido publicado en TikTok ya suma casi los 14 millones de reproducciones y más de 24 mil comentarios, entre los que aplauden el sentimiento con el que canta.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ni Amanda Miguel le puso tanto sentido con él”, “Dios mío esto debe verlo Amanda Miguel”, “A veces siento que somos yo y Chucho contra el mundo”, “Todos sintiendo el dolor de Chucho”, “Quién le hizo tanto daño a ese niño”, “Su carita cuando lo cacharon jajajaja” y “Jajaja Chucho me representa cuando hay una canción que me llega, aunque nadie me haya hecho nada jajajaj”, escribieron en los comentarios.

Publicado en El Sol de Puebla









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music