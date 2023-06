¿Por qué me siguen mucho los zancudos?

En esta temporada de calor y de lluvias, los molestos mosquitos se reproducen con más facilidad, por eso, las autoridades sanitarias han emitido una serie de recomendaciones para evitar ser parte de la propagación de estos seres y además, para cuidarse de las enfermedades que pueden ocasionar con sus picaduras, como el dengue, zika y chikungunya.

Existe un sector de la población a quienes los mosquitos los siguen mucho más que a otros, pero esto no se debe a que tiene la sangre "dulce" como algunos piensan. Más bien, tiene que ver con un aspecto que se relaciona con las sustancias químicas del olor corporal.

Diversos estudios han demostrado que estos feroces y diminutos animales, se sienten atraídos por los ácidos carboxílicos y el ácido láctico, que se produce en el cuerpo humano, además también influyen factores como el olor corporal e incluso el olor de tus pies, el tipo de sangre, siendo los del tipo sanguíneo O a quienes más picarán los mosquitos.

Otro de los motivos son los colores de ropa que usas, sabemos que la ropa color negro combina con todo, pero en esta temporada con ese color de ropa serás un blanco fácil para los zancudos, además del color rojo, por lo que es recomendable que si harás una actividad al aire libre en el campo o en donde vayas a encontrarte con estos animalitos, no uses esos colores. De igual manera, los estudios demostraron que la parte favorita de estos casi imperceptibles animales son los tobillos, aunque si eres alta/o no te salvas, pues las alturas también son sus espacios favoritos para pasar desapercibidos.

En los casos graves, los síntomas pueden ser hemorragias, convulsiones y deshidratación

Son las hembras de los mosquitos o zancudos las que se alimentan de la sangre humana, debido a que necesitan un poco de proteína extra, la cual pueden obtener de la sangre y es muy necesaria para producir sus huevos y reproducirse, por eso es muy importante que uses repelente durante esta temporada y así evites contraer alguna de las enfermedades que son transmitidas por los piquetes y que incluso pueden llegar a ser mortales.

En las últimas semanas han aumentado los casos de dengue no grave en el estado, por eso recuerda que ante cualquier síntoma asociado con el dengue como los son el dolor de articulaciones y detrás de los ojos, sarpullido, náuseas, vómitos y fiebre, debes acudir al médico y además, mantener limpio tu hogar para evitar que se formen nidos de este tipo de mosquitos.