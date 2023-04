¡Póngase a chambear! Te explicamos el origen de estos memes que inundan las redes

No hay día que no entremos a las redes sociales y los cibernautas nos sorprendan con su ingenio y su oportunidad para sacar divertidos memes de las situaciones que uno como mortal, menos se esperaría.

Si eres usuario constante de Facebook, TikTok o Twitter, probablemente te hayas topado ya con memes relacionados a temas “de la chamba”. Si eres de otro país que no es México, y no estás familiariazado con la palabra “Chamba”, no te preocupes, es el equivalente de “trabajo” y "chambear" es igual que "trabajar".

Sin más rodeos, todo comenzó cuando un una persona en un grupo de Facebook presumió haber conseguido todos los logros del videojuego de Resident Evil 4; de ahí, muchos usuarios comenzaron a decirle que mejor “se pusiera a chambear”.

Aquí te dejamos los mejores memes de la chamba:

