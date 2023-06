Martes 13, conoce los rituales y supersticiones que envuelven a esta fecha

El martes 13, está relacionado con la mala suerte para muchas culturas o tiene una connotación negativa, como en el cristianismo, que representa a los doce apóstoles y a Jesús en la última cena, considerando a Judas como el número 13 y fue quien traicionó a Jesús.

Por su parte, para la cultura judía representa a 13 espíritus malignos, siendo el 13 el que está relacionado con la muerte, y en el tarot la carta número 13 también representa a la muerte.

Entre las supersticiones que rodean a un martes 13 están el no casarse, no emprender un negocio, no salir de viaje y no tomar decisiones importantes, pues tendrán una gran repercusión en tu vida o tendrás mala suerte con tus proyectos.

Cortesía

Pero dejando de lado todo lo negativo, este día también puedes usar la suerte a tu favor, muchos consideran que es ideal para que te realices una limpia, acudiendo con una persona que lo practique, mientras decretas abundancia y buena suerte para ti.

También se cree que debes tapar tu ombligo con una curita o una venda, debido a que es la parte principal de creación, se recomienda que hagas esto cuando estarás en lugares muy concurridos en donde te puedes topar con una densa energía.

Guarda en tu cartera un sobre de sal, debido a que está asociada con la abundancia, pero deberás usar sal de mar y procurar cambiarla cada cierto tiempo para garantizar su pureza.

Además, es un buen momento para que realices un ritual y llenar de buena energía a tu nuevo hogar, es ideal para quienes tienen planes y proyectos que consideren importantes y sean a corto plazo. Para ello necesitarás una vela de cualquier color; un lápiz o un objeto con punta y una hoja de laurel.

Deberás dibujar en la vela algún símbolo que sea relevante para ti, como un corazón, un trébol, un árbol, etcétera, posteriormente enciende la vela y recorre la casa decretando buena energía con la siguiente oración: "espíritus y seres de luz de buenas vibraciones, gracias por su ayuda y pido que alimenten este hogar con esa misma buena energía, que reine la buena luz y la abundancia, que ninguna mala energía venga para quedarse".

Después de eso deberás visualizar a quienes viven en tu hogar y quemar la hoja de laurel con la flama de la vela, que deberás dejar encendida hasta que se consuma.

Cortesía

Este martes 13 de junio también es una fecha especial porque se celebra a San Antonio de Padua, sí, el santo del amor. Uno de los rituales más comunes para las y los solteros es ponerlo de cabeza y pedirle que traiga un novio o novia. Esta creencia dice que en justo trece días San Antonio te concederá ese amor que deseaste y deberás agradecerle y volver a acomodarlo, de igual manera tienes que encender 4 velas a su alrededor.

Otra de las tradiciones es que la persona soltera deberá reunir 13 monedas del mismo valor de otras personas solteras, si eres mujer, deberán ser de hombre y viceversa. Estas monedas deberás llevarlas a la iglesia en la fecha 13, ya sea de este mes o de cualquier otro y darlas como limosna, posteriormente podrás encontrar a tu pareja.

Cada uno de los rituales y supersticiones que hay en torno a esta fecha pueden ser o no un mito, todo depende de la fe o la creencia que tú tengas al respecto.