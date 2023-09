¿Miedo a la soledad? Hombre con cáncer quiere ir a la cárcel para tener compañía

Aunque las enfermedades mentales son una problemática que se ha extendido entre las personas cual pandemia silenciosa, los adultos mayores son los más propensos a sentirse tristes cuando se encuentran solos y si a la soledad se le suma el padecimiento de enfermedades y un diagnóstico difícil, la desesperación puede apoderarse de ellos, llevándolos a actuar de forma desesperada, como le ocurrió a Justo Márquez, oriundo de Málaga, España, quien ha sorpredndio al mundo al pedir su ingreso a prisión para no morir solo.

Justo Márquez tiene 60 años y ha sido diagnosticado con cáncer, pero ha llamado la atención por su particular deseo de ir a la cárcel. Este hombre explica que su problema no es económico, pues dinero no le falta, pero su gran temor es llegar a ponerse mal o requerir atención y no haya nadie quien lo auxilie, por lo que consideró que la prisión es una buena opción para no estar solo.

Justo no ha cometido ningún crimen, pero después de haber recibido el diagnóstico de cáncer de próstata se sintió desesperado, ya que además tiene otros problemas del corazón, ansiedad y depresión desde hace ya varios años, situación que hace más difícil su diagnóstico actual.

¿Y la familia de Justo Márquez?

Justo Márquez sí tiene familia, pero según explica, desde el pasado mes de junio no sabe nada de ellos, aunque pasó 20 años casado y tuvo cinco hijos. Esta situación lo ha llevado a sentir una profunda soledad al grado de solicitar que lo dejen ingresar a la prisión.

Su necesidad de sentirse acompañado lo llevó a publicar su deseo en su cuenta de TikTok, por ello a través de esta red social ha compartido varios videos informando sobre su caso y en una de las grabaciones dio a conocer la razón por la cual desea estar preso y aseguró que comenzaría a manifestarse, cosa que ha cumplido llamando la atención de los medios de comunicación de todo el mundo.

Su soledad se agravó tras el diagnóstico del cáncer

Justo Márquez ha revelado que ya ha tocado varias puertas para que lo ayuden, sin obtener la respuesta que desea y según explica debido a sus problemas de ansiedad y depresión en una grito desesperado por ayuda ha intentado quitarse la vida por lo que ya está viendo a un psiquiatra que le recomendó socializar más, pero explica que le parece algo imposible pues hay días en que se siente muy mal.

En medio de su desesperación ha llegado a la conclusión que estar preso sería la mejor opción, pues ya conoce lo que significa serlo, ya que en su juventud estuvo en una cárcel debido a que tenía problemas con las drogas. Aunque dijo que fue una experiencia difícil refiere que es mejor que volver a quedarse en su casa donde considera que morirá solo y nadie se enterará.

“No encuentro ayuda por ninguna parte y entrar en la cárcel es la idea que he tenido, pero no quiero cometer ningún delito”, señaló a través de sus mensajes, al momento Márquez ya habló con el director de la prisión, quien le ha denegado la posibilidad de ingresar voluntariamente en ella sin haber cometido un delito.

