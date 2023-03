Nacen cuatro guepardos en la India luego de estar décadas extintos

India anunció el miércoles que uno de los ocho guepardos provenientes de Namibia dio a luz a cuatro crías, décadas después de la extinción de la especie declarada en 1952 en este país.

El ministro de Medio Ambiente Bhupender Yadav publicó en Twitter una foto y un video de los pequeños guepardos, calificando el suceso de "capital".

El primer ministro Narendra Modi se alegró de la "maravillosa noticia".

Según los medios de comunicación indios, una segunda guepardo de Namibia pronto dará a luz.

El año pasado se reintrodujeron en India ocho guepardos namibios. A principios de este año, otros 12 guepardos llegaron de Sudáfrica para aumentar el contingente.

Congratulations 🇮🇳



A momentous event in our wildlife conservation history during Amrit Kaal!



I am delighted to share that four cubs have been born to one of the cheetahs translocated to India on 17th September 2022, under the visionary leadership of PM Shri @narendramodi ji. pic.twitter.com/a1YXqi7kTt — Bhupender Yadav (@byadavbjp) March 29, 2023

El anuncio del nacimiento de las cuatro crías se produce pocos días después de la muerte de uno de los guepardos namibios en el Parque Nacional de Kuno, una reserva natural situada a 320 kilómetros al sur de Nueva Delhi, víctima de una insuficiencia renal.

El guepardo asiático fue declarado extinto en India en 1952. El maharaja Ramanuj Pratap Singh Deo habría matado a los tres últimos especímenes a finales de los años 1940.

La desaparición del guepardo en India se atribuye principalmente a los cazadores, que codiciaban su preciosa piel, cubierta de manchas redondas, pero también a la pérdida de su hábitat.