Conoce las bancas ecológicas que brillan en la oscuridad

No, no se trata de la escenografía para un nuevo blockbuster de ciencia-ficción, sino de algo mucho más palpable y concreto, creado con el ingenio y la creatividad propia de un genio del cine. Imagine que todos los parques de su ciudad cuenten con bancas que poseen la propiedad de iluminar espacios durante las noches sin necesidad de electricidad, un mobiliario urbano que, además de sostenible, sea duradero e indudablemente atractivo ¿Parece imposible? Pues no para CEMEX.

En colaboración con el arquitecto Carlos Barba, la empresa desarrolló un proyecto de bancas fotoluminiscentes que pueden alumbrar el espacio público sin el empleo de ninguna fuente de energía.

Esto fue posible gracias a la combinación del novedoso concreto Ultra de la familia Vertua® —familia de concretos con propiedades sostenibles capaces de reducir las emisiones de dióxido de carbono entre un 30% y un 100%— con materiales fotoluminiscentes. Este tipo de mobiliario almacena la luz natural durante el día y refleja un halo luminoso en la oscuridad.

Las bancas fotoluminiscentes representan el tipo de propuestas constructivas que aportan valor a la generación de nuevas ideas para el desarrollo de proyectos destinados a las ciudades y comunidades. Ellas constituyen, además, una reflexión sobre la reutilización de los materiales y la importancia de la sostenibilidad en la construcción de un futuro mejor.

Estas innovaciones van de la mano con los esfuerzos que realiza CEMEX para posicionarse como una empresa líder en sostenibilidad dentro de la industria de la construcción, una estrategia que está alineada a Futuro en Acción, su programa con el que busca ofrecer concreto con cero emisiones en el 2050.