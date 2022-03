¿Cómo se vive la guerra en TikTok?

La guerra de Ucrania se ha convertido en la primera de la era TikTok, una plataforma en la que el conflicto es mostrado tanto a través de desgarradores videos de ataques de artillería como de consejos para cocinar en refugios antiaéreos e incluso de información errónea sobre la invasión rusa.

Desde que Rusia invadió Ucrania, millones de personas han ingresado al enormemente popular servicio de redes sociales para obtener noticias y puntos de vista sobre lo que sucede en el campo de batalla.

Esto no pasó desapercibido para los gobernantes estadounidenses, que organizaron una videollamada para informar a los "influencers" de dicha red social sobre los detalles de la guerra.

"Numerosas personas recurrieron a los creadores digitales para saber algo sobre la invasión de Ucrania", decía un tuit de Gen-Z for Change, una organización sin fines de lucro enfocada en el uso de las redes sociales.

"Ayer nos unimos a @WhiteHouse y @WHNSC para una sesión informativa sobre los objetivos estratégicos de Estados Unidos en Ucrania, esto con el fin de desacreditar de mejor manera la información errónea", añadió, refiriéndose a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

En la cuenta de Marta Vasyuta, lo que ahora predomina son las imágenes de soldados y de los estragos de la guerra. Atrapada en la capital británica, la estudiante de intercambio ucraniana de 20 años usa TikTok para compartir impresiones de la tragedia que padecen los habitantes de su país de origen.

"Mi misión es difundir información; no dejar de hablar de eso, porque realmente importa", dijo esta estudiante de economía de Lviv cuyos videos acumulan millones de visitas.

Valeria Shashenok se quedó en la ciudad de Cherniguiv, al noreste de Kiev, y comenzó a usar el idioma inglés para ampliar el alcance de sus publicaciones sobre la guerra en TikTok, a menudo surrealistas.

En una de ellas muestra cómo cocinar un platillo en un refugio antibombas. En otra camina entre los escombros mientras escucha un remix de música de Rihanna.

La fotógrafa de 20 años se encuentra entre quienes no han renunciado a la naturaleza lúdica de los videos, considerados una marca registrada dentro de esta red social que cuenta con más de mil millones de usuarios alrededor del mundo.

"Trato de mantener el humor, porque es mi naturaleza", dijo Rimma, creadora en TikTok de 23 años, quien pidió que no se revelara su segundo nombre. "Estoy viviendo este trauma, mi vida está arruinada y no me queda nada más que la ironía".

Sus TikToks incluyen un video de ella en un sótano en Odessa, en el que afirma que hoy cuando los ucranianos dicen que van a salir a caminar se refieren en realidad a trasladarse al refugio más cercano.

Destaca también que la línea que separa lo divertido de lo doloroso se ha difuminado, dado el sufrimiento y el miedo que afligen a miles.

Pero el apetito por el contenido de TikTok en tiempos de guerra parece creciente si se considera cómo están aumentando los suscriptores de las cuentas de influencers como Vasyuta y Shashenok.

Descaro juvenil

Si por algo se ha caracterizado TikTok es por la espontaneidad y el descaro de sus usuarios, principalmente jóvenes.

En Estados Unidos, donde los miembros de la llamada "Generación Z", nacidos a fines de la década de 1990, evitan la televisión tradicional, las plataformas como TikTok son las principales fuentes de noticias.

"Espero que los niños que ven cómo se desarrolla esta guerra en TikTok se opongan a la guerra (y) que se den cuenta de sus horrores y peligros", dijo el profesor estadounidense de historia en colegios secundarios Chris Dier, quien también es creador en TikTok.

"Lo que no quiero es que se desensibilicen ni que normalicen la guerra".

Los usuarios jóvenes de TikTok también son "bombardeados" con propaganda y probablemente necesiten ayuda para navegar, afirmó Dier.

TikTok informó a la agencia AFP que ha aumentado los recursos para detectar y contrarrestar las "amenazas emergentes" así como la "desinformación dañina" en la plataforma.

El pasado 6 de marzo, la subsidiaria de ByteDance, con sede en China, suspendió la carga de videos en Rusia en reacción a una nueva ley que tipifica como delito "desacreditar" al ejército ruso.

De hecho, el flujo de mensajes prorrusos ha disminuido notablemente en TikTok, donde la cuenta rusa más popular es la de agencia de noticias respaldada por el estado RIA Novosti.

