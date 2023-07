¡Ya es oficial!, regresa el baloncesto profesional a San Luis Potosí [Video]

Será el 18 de agosto cuando Santos del Potosí haga su debut como visitante ante Ciudad Victoria en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), temporada 2023, fecha que marca el regreso de San Luis Potosí al deporte ráfaga de paga luego de tres años de ausencia.

Así lo anunció el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y Sergio Ganem Velázquez, presidente de la LNBP, siendo testigo el empresario Carlos Bremer, director del Grupo Financiero Value; acompañados de Alonso Izaguirre, Comisario de la LNBP; Fernando Rojo y Juan Carlos Jiménez Rivera, integrantes de la nueva directiva de Santos del Potosí.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Me comprometí a devolverle a San Luis Potosí el baloncesto profesional, porque es un deporte de gran tradición para los potosinos, un deporte que no es tan caro como el futbol pero que atrae gran cantidad de afición, esas que estuvieron olvidabas por varios años. Entonces busqué el apoyo del empresario Carlos Bremer y lo encontré totalmente. Al igual que de Sergio Ganem, quien de inmediato me dio la bienvenida y logramos llegar a un acuerdo total y aterrizamos hoy este proyecto llamado Santos del Potosí, que llega para quedarse décadas, no se cuantas, ojalá sean muchas.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Empezaremos el 18 de agosto debutando fuera ante Correcaminos de Ciudad Victoria y luego nos tocará hacerlo en el auditorio Miguel Barragán, que será una casa temporal, ya que en diciembre de este mismo año nos trasladaremos a la Arena Potosí, que será la nueva sede de Santos del Potosí, la cual no solo albergará este deporte, sino infinidad de espectáculos internacionales, porque esto es parte de inyectarle a la ciudad y al estado recursos económicos para que desde el taxista, restaurantero, tienditas, hoteles, todos esos que vendan algo, les ayude a su economía, pero además vienen muchos patrocinios con empresas transnacionales y locales, porque el basquetbol no es del Gobernador, nosotros solo somos los facilitadores para que esto se lleve a cabo", explicó Gallardo Cardona.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por su parte, Carlos Bremer se comprometió a inyectarle recursos a Santos del Potosí para tener un plantel digno y de calidad, así como a la Arena Potosí, "porque estamos comprometidos con los potosinos y con el gobierno que encabeza Ricardo Gallardo".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Durante el acto se presentaron los uniformes oficiales del equipo en color amarillo, verde, blanco y rosa, que recibieron los integrantes del presidium con sus nombres; se proyecto un video, y al Mandatario Estatal le fue entregado un balón dorado con la firma de todos los presidentes de los otros 13 equipos participantes en la temporada 2023 de la LNBP, mismo que le entregó Sergio Ganem.

EL DATO

Un total de 14 equipos participarán en la temporada 2023 de la LNBP que arranca el 18 de agosto.