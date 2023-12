(Video) Iniciaron las acciones del Halcones Classic de tiro con arco

Comenzaron las acciones del Torneo Halcones Classic de tiro con arco en las instalaciones del Club Cinegético y de Tiro Halcones en la capital potosina, un evento que reúne a los mejores de este deporte en el país en estilo Vegas y del que se tiene una bolsa garantizada de 250 mil pesos a repartirse entre las 4 categorías.

En este evento además de participar novatos y de categorías mayores, se cuenta con la participación de seleccionados estatales y nacionales que buscan una buena preparación para el The Vegas Shoot, en febrero del 2024.

llse Rivera, presidenta de la Asociación de Arquería Potosina, comentó que este evento es el primero que se hace en México con una atractiva premiación en un formato distinto a lo que se acostumbra en nuestro país.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Tenemos niños desde 13 años hasta más grandes, me parece que son 60 a 75 años, contamos con la categoría novatos que es todo aquel que no ha participado en algún evento anterior, que no está registrado, esta es la oportunidad perfecta para poder participar y probarse y conocer este mundo que es muy diverso del tiro con arco”, comentó.

En este evento se tiene registro de 241 arqueros, entre ellos varios que han representado en nuestro país en eventos nacionales e internacionales y que buscan este torneo por el nivel de competitividad que tiene.

“En la categoría Pro están seleccionados nacionales como Dafne Quintero, Miguel Becerra, Fernando Becerra, Sebastián García de Coahuila, por recuvos tenemos a Ana Pau Vázquez de Coahuila también que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021”, son parte de los mejores arqueros de nuestro país.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por supuesto que también habrá competidores potosinos como Rodrigo Olvera quien es uno de los mayores exponentes de este deporte en la entidad y los jóvenes que vienen detrás de él en el tiro con arco.

“Potosinos de casa tenemos grandes exponentes como Rodrigo Olvera, seleccionado nacional, también va a estar aquí toda la cantera desde niños hasta los más grandes de la categoría como Élite, tenemos ahí un buen semillero como 20 y otros atletas”, señaló.

Las actividades continuarán este sábado y domingo en donde los interesados en aprender de este deporte y conocer a las figuras del tiro con arco en el país en el Club Cinegético y de Tiro Halcones ubicado en la Carretera a Guadalajara Km 3.5, Loma Verde