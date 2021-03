Victorias de último minuto para Atlético de San Luis en fuerzas básicas

Un día redondo tuvieron los equipos juveniles del Atlético de San Luis al vencer a domicilio a Gallos Blancos en la Sub 17 y Sub 20, partidos disputados en el Centro Gallo de Alto Rendimiento (CEGAR) allá en Querétaro.

El par de triunfos correspondientes a la jornada 11 fueron dramáticos, ya que ambos los ganaron en el tiempo de compensación cuando ya se cantaban los empates.

Cortesía | Atlético de San Luis

En la Sub 20 los anfitriones de Querétaro cayeron por 0-1 ante San Luis, con gol de Raúl Aranda al rematar de cabeza y colaborar el portero rival al no poder desviar el balón e incrustarlo en su portería al minuto 91, ya en tiempo de reposición. En los noventa minutos mencionar que no se hicieron daño, un cero-cero sin opciones claras de anotar.

En la Sub 17 el partido fue de toma y daca, Querétaro al final cayó 3-4 ante Atlético de San Luis con gol definitivo de Ricardo Marceleño a los 92 minutos, en la compensación. Ya en los tiros penales también los potosinos se agenciaron el punto extra al ganar 6-5. Mencionar que fue el primer triunfo del torneo para los potosinos.

Los otros tantos cayeron así: Santiago Pichardo puso el 1-0 para los locales al minuto 5; Ricardo Marceleño igualó 1-1 por la visita al minuto 23; Iker Moreno y Ángel Ramos pusieron el 1-3 a favor de San Luis a los minutos 39 y 44, respectivamente, para irse así al descanso. Diego Ramírez y José Humberto Varela pusieron el 3-3 al anotar al 57' y 87', en ese orden.

Con las victorias los dos equipos del ADSL ascienden al penúltimo lugar, dejan el frío sótano al llegar en la Sub 20 a 9 unidades y superar a Guadalajara que tiene 7 y ahora es último; y en la Sub 17 llega a 11 puntos y deja a los queretanos en el fondo con 8.

EL DATO