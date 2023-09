Vendrán a San Luis Potosí los ¡Harlem Globetrotters!

El Harlem Globetrotters 2023 World Tour llega a México con un juego como nunca antes, que sorprenderá durante su visita a las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ciudad de México, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y Monterrey.

Cortesía | Harlem Globetrotters

Del 20 al 29 de octubre los mundialmente famosos Harlem Globetrotters visitarán nuestro país, los mismos que han creado un estilo de baloncesto, realizado por atletas dinámicos con habilidades inigualables e influencers del juego actual.

Ellos en cada exhibición enfrentan a los Washington Generals, y en esta ocasión no será la excepción, ya que vienen con todo su espectáculo. Si alguna vez has visto un tiro en salto, un slam dunk o un tiro de gancho de media cancha, has sido testigo de los movimientos creativos que hicieron famosos los Globetrotters, quienes están cerca de cumplir el centenario de su creación.

Cortesía | Harlem Globetrotters

En cuanto a la única presentación en San Luis Potosí ya confirmada, será el miércoles 25 de octubre a las 20:00 horas en el auditorio Miguel Barragán, para la cual ya están a la venta las entradas en www.superboletos.com , con costos desde 800 pesos el más económico hasta los $1500.00 el oneroso.

Se informa que los niños a partir de 2 años pagan boleto. Están prohibidas las cámaras fotográficas y de video. Las puertas se abrirán una hora antes, y no se deben introducir bebidas y alimentos.

En cuanto al itinerario completo de la Gira por México 2023 de los famosos Harlem Globetrotters, ya confirmada para el mes de octubre, es la siguiente:

Día 20 Auditorio Municipal de Tijuana con dos presentaciones, 18:30 horas y 20:00 horas. Día 21 Auditorio del Estado de Mexicali, dos presentaciones: 16:30 horas y 18:00 horas. Día 22 Arena Ciudad de México, con dos presentaciones: 15:30 horas y 17:00 horas.

Cortesía | Harlem Globetrotters

Día 25 Auditorio Miguel Barragán en San Luis Potosí, única presentación: 20:00 horas. Día 26 Auditorio José María Artega de Querétaro, única presentación: 20 horas.

Día 27 Auditorio CCU de Puebla, con dos presentaciones: 18:30 horas y 20:00 horas. Día 29 Arena Monterrey, con dos presentaciones: 15:30 horas y 17:00 horas.

Por último, hacer mención que los Harlem Globetrotters se han presentado en más de 124 países de seis continentes desde el año 1926.