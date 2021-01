Un triunfo ante América nos vendría bien: Ricardo Chávez

Enfrentar al América en la primera jornada será un parámetro muy bueno para el equipo, por lo que un triunfo refrendaría lo bueno que hicimos en la pretemporada. Así lo consideró el mediocampista tamaulipeco Ricardo Chávez, refuerzo del Atlético de San Luis para el Guard1anes 2021.

"Creo que América será un buen parámetro para nosotros. Es un partido para mostrarnos y darnos cuenta de que venimos por metas bien concretas y objetivos altos, entonces debemos dar ese paso firme ante ellos en el estadio Azteca, que mejor será iniciar con una victoria y buen funcionamiento, que es lo que estamos buscando. Y además será una buena oportunidad para darle vuelta a la página con lo sucedido en este equipo el torneo pasado".

De si es ventaja para San Luis el hecho de que tuvieron varias semanas y partidos de pretemporada, y América no, el nacido hace 26 años en Ciudad Victoria, Tamaulipas, consideró que todo depende del funcionamiento del equipo.

"Dentro de la cancha somos once contra once y lo que se hizo en pretemporada será factor siempre y cuando lo apliquemos, el futbol consiste en trabajar bien los partidos y eso traerá resultados. Todo está en nosotros mismos y no en el rival, la ambición del equipo la damos jugadores y cuerpo técnico y estamos trabajando para ello".

Por otra parte, se dijo motivado por tener la oportunidad de vestir su segunda playera en el futbol mexicano en la Liga MX, "es un reto bueno, desde ascenso vengo enfrentándolos, tienen una ideología muy buena. Estoy acá para encontrar mi mejor versión. Estamos trabajando todos para trascender, siguiendo las bases con las que hemos venido trabajando, que son intensidad, esfuerzo, presionar alto, todo eso que el entrenador nos ha dicho", agregó.

LA FRASE

"Ante América jugaremos con las bases con las que hemos venido trabajando, intensidad, esfuerzo y presionar alto": Ricardo Chávez.

EL DATO

Ricardo Chávez Soto llega procedente del Club Necaxa, y anteriormente jugó con FC Juárez y Tigres de la UANL.

