Tres oros para Paulina Campos en JCC San Salvador 2023

Notable fue la participación de la potosina Paulina Campos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, al conquistar tres medallas de oro en la disciplina de gimnasia artística, en la que México fue amo y señor al cosechar un total de 13 medallas.

“Este resultado es algo que ya quería y por el que venía trabajando desde hace tiempo y finalmente en esta competencia se me dio. Así me pude sacar la espinita de los pasados Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018 que no me fue bien. Me siento contenta de compartir esto con mi mamá, que es mi entrenadora, y que nuestro trabajo haya rendido frutos”, comentó Paulina Campos a la CONADE, tras la premiación.

Cortesía | JCC

Cortesía | JCC

“En San Salvador pudimos tener una perspectiva diferente de otras competidoras, me gustó la dinámica y estoy contenta del equipo con el que pude competir esta vez, feliz por la experiencia”, agregó.

Campos Martínez aseguró que la experiencia y guía de la olímpica Alexa Moreno dentro del conjunto femenil ha sido vital y se busca la clasificación olímpica por equipos.

Cortesía | JCC

Cortesía | JCC

“Tenemos una buena dinámica como equipo, nos apoyamos bastante y Alexa (Moreno) es una excelente capitana que nos guía muy bien y todas mis compañeras tienen una actitud increíble, nos apoyamos con todo; la motivación es dar nuestras mejores notas para lograr clasificar por equipos a Juegos Olímpicos”, dijo.

En la quinta y última jornada, Campos Martínez sumó su tercer oro al finalizar en primer lugar en la Viga de Equilibrio, con 12.650 puntos, dejando con la plata en segundo sitio a la panameña Karla Navas, con 12.000 puntos, y en tercero la también mexicana Alexa Moreno con 11.550 unidades.

Cortesía | JCC

Previamente "Pepis" como le dicen de cariño, había sumado su primer oro en la modalidad por equipos femenil, junto al resto de sus compañeras, y la segunda presea dorada fue en la final por aparatos en Barras Asimétricas, donde totalizó 13.400, quedándose con la plata y bronce las representantes de Panamá y Jamaica, respectivamente.

Por último, mencionar que la delegación mexicana tanto varonil como femenil totalizaron 13 medallas, ocho oros, dos platas y tres bronces, con lo que finalizó en primer lugar por naciones, superando con creces a Cuba y Panamá con seis metales cada uno.

EL DATO

Paulina Campos Martínez logró los tres oros en barras asimétricas, viga de equilibro y equipo femenil.