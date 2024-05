Tres atletas potosinos participarán en el Mundial de Campo Traviesa en Kenia

Fernanda Camila Avalo, María José Hernández y José López tendrán el reto más importante en lo que de sus carreras en el atletismo, pues serán representantes de México en el próximo el Mundial de Campo Traviesa en Nairobi, Kenia, del 10 al 17 de mayo de este año.

El Sol de San Luis platicó con estos jóvenes quienes admiten que hay nervios porque será la primera vez que salen del país solos, pero hay mucha ilusión regalarle sus papás una medalla y mucho orgullo de portar el uniforme de la selección mexicana.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

María José Hernández Reyna tiene 14 años, 8 los ha dedicado al atletismo, ella recuerda que cuando era pequeña sus papás la metieron en una carrera atlética, desde ahí nació su gusto por el atletismo.

“Desde la primera vez que lo practiqué me enamoré muchísimo de este deporte, desde que estaba chiquita yo sabía que yo era muy buena para este deporte y hasta el momento me sigue encantando este deporte”, mencionó Mará José, quien ya ha subido al podio en Juegos Escolares además de que es representante de San Luis Potosí en los Juegos Nacionales Conade.

El caso de José Leonardo López Pérez, quien tiene 13 años, es algo curioso, pues, aunque era bueno en otros deportes, en el campo traviesa encontró la disciplina que le hace explotar todas sus cualidades.

“Yo antes hacía futbol, pero me di cuenta de que era muy bueno para correr y mi mamá me metió a al equipo al Canel´s-Avco y vi que tenía habilidades para correr”, recordó Leo quien lleva 2 años en esta disciplina deportiva y que es una de las cartas fuertes del equipo mexicano en esta justa internacional.

Fernanda Camila Avalos Rivera de 17 años y tiene varios años en el atletismo, pero a decir de su entrenador Aníbal Ibarra, le estuvieron buscando diferentes pruebas hasta que por fin encontró su lugar en el campo traviesa.

“Este deporte la verdad me gusta mucho porque llevo haciéndolo bastantes años y me gusta porque me ha dado frutos y sé que soy muy buena en esto ya que tengo talento, yo me especializo en 3 mil con obstáculos y los 3 mil metros planos, la verdad esas dos pruebas me gustan mucho porque me han demostrado a mi misma que soy más fuerte de lo que yo creo y porque me han dado grandes logros”, mencionó la atleta.

Los pupilos del entrenador Aníbal Ibarra se encuentran preparándose para esta importante justa en la que se enfrentarán a los mejores del mundo, entre ellos los africanos que son los amplios favoritos para dominar esta justa.

“Para los tres estar en un evento internacional y del tipo al que van, se van a enfrentar a los mejores del mundo en su categoría, México es un país que esta incursionando en los Juegos Escolares a nivel mundial, pero hay países que nos llevan muchísima ventaja como los europeos y africanos, entonces ir a Kenia es ir a adquirir experiencia e ir aprendiendo paso a paso”, comentó el entrenador Aníbal Ibarra.

Estos tres jóvenes están muy cerca de lograr una de sus metas en su corta trayectoria en el campo traviesa, pero faltan recursos para poder asistir a este evento en Kenia, por lo que hacen un llamado a que los apoyen, quienes puedan aportar se pueden comunicar con la señora Susana Rivera de Ávalos al número 444 507 5462.

“Estoy muy orgullosa de representar a mi país espero un gran logro de mí, y a darle con todo; estoy un poco nerviosa, pero me tengo muchísima fe porque se lo que soy capaz de hacer”, dijo muy optimista María José.

Leo por su parte dijo que representar a su país, es una sensación muy bonita, “con esa sensación de darle la victoria a tu país es algo que yo quiero dar; me siento nervioso, pero eso siempre es normal la razón de ir con los mejores es para ser mejor cada día y me gustaría darles batalla o ganarles ese es mi propósito”.

Fernanda está muy motivada por el apoyo que ha recibido de su familia, “(mis papás) están muy contentos por la oportunidad que se me dio y me están apoyando con lo que puedan; es un evento al que yo nunca he ido entonces si está la emoción de ir a competir mundialmente”.

La Selección Mexicana está integrada por 4 atletas del Estado de México, 3 de Jalisco con el profesor Miguel Ángel López, 2 de Sonora y los 3 de San Luis Potosí, pero pudieron ser hasta 8 los potosinos que tenían la invitación para asistir, pero desafortunadamente por situaciones económicas se quedaron en la orilla.