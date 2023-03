Somos un equipo en construcción y hay que tener calma: Jardine

Un punto sumado de los últimos quince disputados tienen al Atlético de San Luis fuera de zona de reclasificación, después de 10 fechas disputadas. Sin embargo para André Jardine, director técnico, se debe tener calma porque es un equipo en construcción.

"Hay que tener la claridad de lo que se vive, porque somos un equipo en construcción. Hubo muchos cambios, hay jugadores aún que se están adaptado, caso Bonaniti, Klimowicz, JJ García, Uziel García o Vitinho que es joven. Por eso hay que hacer la lectura correcta, pero claro que queremos cambiar las cosas y estamos molestos con esta situación que vivimos.

Ante León jugamos a querer ganar, no es fácil venir a este estadio tan difícil y hacer un buen partido, creo que merecíamos en el primer tiempo estar al frente en el marcador, luego en el segundo fue más equilibrado pero con buenas situaciones creadas para estar al frente, pero infelizmente nos sigue pasando factura la falta de definición, pero hay que seguir con fe y creencia de que estamos en el camino correcto, seguir apoyando a los jóvenes y construir este futuro que queremos, en base a tiempo", agregó.

De su continuidad al frente del equipo, el estratega respondió en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante León: "La directiva es la única que tiene la última palabra sobre mi estadía en el equipo, pero me siento tranquilo porque vamos en la mitad del camino del proyecto que estamos construyendo en el Atlético".

De que le ha faltado a su equipo en las últimas jornadas: "La efectividad, definición, producimos las mismas opciones que el rival, ante León las primeras de gol fueron nuestras pero nos falta esa contundencia, y los cambios fueron para buscar el triunfo, nunca para defendernos. La única fórmula que conozco para salir de esto es seguir trabajando; estoy tranquilo y me preocuparía si el equipo no produjera situaciones ofensivas, pero las hemos tenido sin embargo no las aprovechamos".

Por último, comentó sobre el siguiente partido, "se viene un partido el viernes próximo ante Querétaro que para nosotros es importantísimo, un Clásico, y creo que ese partido es un buen momento para el cambio de chip, para hacernos fuertes en lo que resta del torneo", apuntó.

EL DATO Atlético de San Luis por el momento se ubica en el lugar 14 de la tabla general

