Sin fortuna Lorena Rangel en la Championship de EUA

La potosina Lorena Rangel volvió a las pistas para representar a los Tigres de la Universidad Estatal de Luisiana -donde estudia- y en las dos pruebas que participó en el Sec Championship en Arkansas, Estados Unidos, finalizó en los lugares siete y diez.

La séptima fecha puntuable del Campeonato Universitario de Atletismo Bajo Techo de pista y campo de los Estados Unidos se desarrolló en el Randal Tyson Track Center de Favetteville del estado de Arkansas, a donde acudieron los Tigers de la LSU.

En su primera competencia, Lorena Itzel integró el equipo de relevos femenil que tomó parte en los mil 600 metros planos, prueba en la que le tocó correr los ochocientos metros del tercer relevo. Al final se ubicaron en la séptima posición con tiempo de 11 minutos 30 segundos 18 centésimas. Las otras corredoras que integraron la escuadra fueron: Shanya Luna, Jurnee Woodward y Alicia Stamey.

Posteriormente Rangel Batres participó en los 800 metros planos, en la que se inscribieron un total de 24 atletas. Le tocó correr el hit tres en el que fue tercera con tiempo de 2 minutos 09 segundos 09 centésimas, siendo superada por Gabrielle Wilkinson de Florida con 2:06.93 y Quinn Owen de Arkansas con 2:07.45, primero y segundo lugar, respectivamente.

Y aunque a la potosina su tiempo no le alcanzó para avanzar a la gran final, no siendo malo su crono al estar dentro de sus parámetros, al final la dejó ubicada en el décimo sitio de las veinticuatro competidoras. La ganadora absoluta fue Athing Mu de Texas A&M con 2:05.61.

La próxima competencia será el "Louisiana Classics" los días 19 y 20 de marzo, donde los Tigers de la LSU serán anfitriones, por lo que Lorena buscará volver a los primeros planos en una pista que ya conoce.

EL DATO

Lo rescatable para Lorena Rangel es que al ubicarse en el Top Ten, suma puntos para el Campeonato Universitario.