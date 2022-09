Siempre quise ganarla y por fin se me dio: Edson Soldevilla

Después de siete intentos en diferentes años, el rioverdense Edson Soldevilla saboreó las mieles del triunfo en el Medio Maratón Atlético Universitario, al cruzar la meta en el sitio de honor para adjudicarse el título absoluto de la edición 39.

"He participado en siete ediciones hace varios años, y en la anterior previo a la pandemia (2019), no pude venir porque estuve con problemas graves de salud al estar recibiendo quimioterapias por un cáncer que me alejó del deporte, pero afortunadamente pude salir adelante, y en estos tres años más recientes me propuse triunfar en carreras donde no lo había podido hacer, y está estaba en mis pendientes, pero con esfuerzo y dedicación pude salir con la victoria, lo que me motiva para seguir cuesta arriba y en mejorar cada día más".

En cuanto al futuro, comentó que va a correr el medio maratón de Monterrey en noviembre, luego los 10K en diciembre de El Sol de San Luis, y en enero de 2023 volverá a participar en el Maratón de Houston, en el que este año hizo 2 horas 23 minutos, siendo el mejor mexicano del evento.

"Por último no quiero dejar pasar el hecho de que mi entrenador es René Ortiz, que es el mejor maratonista potosino de la actualidad. Sin su apoyo y consejos, estos resultados no se darían", apuntó.

FELIZ CRISTINA MUÑIZ VARGAS

La oriunda de Fresnillo, Zacatecas, se encontraba muy feliz, puesto que el medio maratón es una distancia que le gusta correr y ya obtuvo triunfos en su entidad en diferentes competencias.

"Me gusta mucho venir a correr a San Luis Potosí porque organizan buenas carreras y los recorridos son muy agradables. Regularmente ando por acá, por eso me siento contenta de haber ganado ya que me preparé bien y pude estar dentro de mis tiempos", comentó la atleta de 31 años y 17 en el atletismo de ruta.

EL DATO Ambos ganadores se adjudicaron premio en efectivo, trofeo y medalla

