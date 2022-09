Seguiré en la lucha libre hasta que el cuerpo aguante: Kukuxklán

Estaba feliz el luchador potosino Kukuxklán, y no era para menos al ser premiado con dos Galardones "Bendita Lucha Libre SLP", los cuales le otorgó mediante sus votos los aficionados al deporte de los costalazos.

Al final de la Entrega de Premios, El Sol de San Luis pudo platicar en exclusiva con el gladiador, quien andaba repartiendo autógrafos y tomándose fotos con quien se lo pidiera, sin soltar sus dos premios y reconocimiento.

Sus compañeros de profesión lo respetan y reconocieron su trayectoria. / Fotos: Cristian Robledo.

- ¿Cuál es su sentir ante estos reconocimientos y en un lugar tan emblemático donde se realizó la ceremonia?, le cuestionamos de entrada.

"Estoy muy contento, primero por la lucha libre a nivel Estado porque nunca se pensó que llegaríamos a entrar a este recinto, y más para una Entrega de Premios tan significativos. Gracias a Dios sigo vigente, gustándole mi trabajo a la gente, aficionados y promotores que todavía me hablan para contratarme, y más que nada, me siento feliz porque es un reconocimiento al deporte que practico, no solo a mi, sino a todos los compañeros y luchadores, porque es algo excepcional y único, que en el marco del Día Nacional de la Lucha Libre cada 21 de septiembre, nos hayan entregado este reconocimiento, y sobretodo en el Teatro De La Paz, un icono de la cultura potosina".

- ¿Cuántos años tiene en la lucha libre y cómo le hace para seguir vigente?

"Acabo de cumplir 42 años de luchador profesional, tengo 60 de edad que cumplí el pasado 7 de marzo, y esto de mantenerme vigente ha sido a base de estar en el gimnasio, de cuidarse uno, alimentarse bien, no tener vicios, luchar lo más que se pueda para estar activo, porque viene gente nueva y pues hay que prepararse mejor que ellos y sobretodo cuidarse de no tener alguna lesión. Me siento fuerte y creo que voy a seguir todavía un rato más en esto".

- Se dice que en antaño se luchaba por amor al deporte, y en la actualidad todo es más comercial, más de lucimiento personal, ¿usted lo considera así?.

"Creo que sigue siendo lo mismo, a diferencia de décadas pasadas la lucha era más fuerte, más recia en la lona, quizás hasta menos espectacular, ahora ya hay más de vuelos y acrobacias, pero aún lleva su mismo riesgo y todo, por eso es lo que mencionó, hay que estar preparado para esta nueva "moda" que hay, digámoslo así, pero el esfuerzo es el mismo y la entrega también, al menos de mi parte es igual a como lo hacía en mis inicios, no importando que uno este más viejo".

¿Hay pensado en el retiro?, le cuestionamos antes de despedirnos de él ya que lo solicitaban para las fotos del recuerdo. "En realidad no, mientras pueda y la gente me siga apoyando ahí estaré arriba de un ring, con entrega y pasión porque esto es lo que me gusta hacer y Dios me dio las facultades para este deporte. Por ello agradezco estos dos galardones que me otorgó la gente con sus votos, porque me motiva a seguir adelante y estar vigente".

EL DATO

Kukuxklán se hizo acreedor a dos Galardones a "La Trayectoria" y "Entrevista más emotiva", así como reconocimiento especial.