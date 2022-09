Don Emilio Charles y su origen potosino

San Luis Potosí es cuna de grandes gladiadores, el gran Mil Máscaras, Dos Caras, el Psicodélico son solo algunas de las leyendas de nuestro estado, pero hoy en el Día de la Lucha Libre en México queremos recordar a otro grande, aquel que le dio dos de las llaves icónicas del "deporte de los costalazos", hablamos de Sergio Emilio Charles Lizcano, mejor conocido como Emilio Charles.

Don Emilio Charles nació en 1924 en San Luis Potosí, datos que muy pocos recuerdan o conocen según algunos luchadores consultados por El Sol de San Luis. Inició su camino en la década de los 40´s, fue contemporáneo de luchadores como El Santo, Black Shadow, Rolando Vera, Tarzán López, Gori Guerrero entre otras muchas figuras.

Además es padre del otro gladiador recordado por muchos como el "Rey del Beautiful", aquel que fuera un rudazo, y que formara parte de tercias con Vulcano y Tony Arce, los llamados "Destructores" o de las más temibles como lo fueron "Los Talibanes" con sus compadres Scorpio Jr. y Bestia Salvaje y que lamentablemente murió un 28 de diciembre de 2012.

Fue el programa de Youtube "Experiencias con el Hijo del Santo", publicado el 26 julio de 2012, donde Emilio Charles Jr. platicó un poco más de la vida de su padre y cómo era abajo del ring, un hombre de carácter fuerte, pero corazón noble con los 4 hijos que tuvo.

"Yo lo veía cuando estaba chavillo, pero los señores antes eran como de otro rollo, de mucho respeto y todo, y nos hablaba mi papá y parecíamos soldaditos y nos poníamos firmes y el señor siendo luchador; era diferente los papás de antes y no, no era porque nos pegara mi papá, a mi papá nunca le gustó ni pegarles a los niños ni a las mujeres, yo no recuerdo que mi padre me hubiera puesto una nalgada siquiera", contó entusiasmado en aquella ocasión el gladiador.

Emilio Charles Jr. dijo que siempre existió rumores sobre su origen y que algunos pensaban que como su papá era potosino, también era de la "tierra de la tuna y nopal". "Mi papá era de San Luis, me decían oye tu eres de San Luis y yo, sí soy de San Luis, y que llegaba yo a Monterrey o llegaba a Guadalajara, tú eres de Guadalajara, de todos lados. Soy de Monterrey, Nuevo León, criado en Guadalajara y ahora soy chilango (sonrió en aquella entrevista)".

El "Rey del Beautiful" comentó que no le tocó ver luchar a Don Emilio ya que se había retirado luego de una lesión en el codo y pese a ser intervenido no pudo regresar a los cuadriláteros por lo que decidió dejar para dedicarse a promotor de luchas en Monterrey.

Don Emilio sí alcanzó a ver a su hijo luchar, incluso le veía madera para ser luchador y así fue, Charles Jr. dejaba huella a cada arena del país o del mundo que pisaba. En otra entrevista el "Rey Beautiful" cuenta que don Emilio es el creador de dos de las llaves más importantes de la lucha libre como lo es "La Rana" y "El Angelito", esta última que le dio triunfos importantes en carrera.

Según la página luchawiki.org, Don Emilio Charles murió un 6 de septiembre de 1994, dejando la estafeta a su hijo para que hiciera su propia historia, y así lo hizo.