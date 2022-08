Se pone en marcha el torneo de Balonmano "FENAPO 2022"

Del viernes 12 al domingo 14 se desarrollará el torneo de Balonmano "FENAPO 2022" que incluye a 24 equipos participantes, doce en ambas ramas. La sede de los cotejos son las canchas del CDTAR Plan de San Luis.

Los partidos se inician a partir de las 14:00 horas y el acto inaugural está programado a las 16:00 horas. De acuerdo al sorteo efectuado previamente, los grupos quedaron así:

RAMA FEMENIL: GRUPO A.- Súper Novas, Tigres de Ciudad Valles, Guerreras Elite, Diablas HB Club "A" y Redskins. GRUPO B.- Magias, Águilas HB Club, Halcones Fundadoras, Diablas HB Club "B y Linces.

VARONIL: GRUPO A.- RK Vardar, Squirtles Negros, Indios y UASLP. GRUPO B.- Halcones Fundadores, Ajolotes, IMSS Tamaulipas y Pénjamo. GRUPO C.- Redskins, Diablos HB Club, Mágicos y Tigres de Ciudad Valles.

En cuanto al rol de juegos para este viernes 12, en la rama varonil se juega así la fecha uno: Magios vs. Tigres Cd. Valles, grupo C, duela azul, 14:00 horas. Squirtles Negros vs. Indios, grupo A, duela azul, 15:00 horas. IMSS Tamaulipas vs. Pénjamo, grupo B, duela azul, 17:00 horas. Diablos HB Club vs. Magios, grupo C, duela azul, 18:00 horas. UASLP vs. Squirtles Negros, grupo A, duela azul, 19:00 horas. Tigres Cd. Valles vs. Diablos HB Club, grupo C, duela azul, 21:00 horas.

Y en la rama femenil quedan así: Magias vs. Águilas HB Club, grupo B, duela roja, 14:00 horas. Diablas "B" vs. Linces, grupo B, duela roja, 15:00 horas. Tigres Cd. Valles vs. Guerreras Elite, grupo A, duela roja, 17:00 horas. Magias vs. Linces, grupo B, duela roja, 18:00 horas. Águilas HB Club vs. Diablas "B", grupo B, duela roja, 19:00 horas. Diablas "A" vs. Tigres Cd. Valles, grupo A, duela roja, 20:00 horas.