Santos Laguna exhibe y golea al Atlético de San Luis

Santos Laguna exhibió y goleó al Atlético de San Luis con un 4-1 contundente, en el estadio TSM en Torreón, partido de la jornada 11 del Apertura 2022 de la Liga MX.

Los goles fueron de Harold Preciado, Leonardo Suárez, Jaime Correa y Rivaldo Lozano de los de casa. Rubens Sambueza por la visita. Con la victoria, los de la Comarca sumaron su cuarto triunfo al hilo y llegaron a 22 puntos, emparejando al América en el liderato. En tanto que los Colchoneros pierden la racha de tres partidos sin perder y se estancan en 14 en la misma novena posición.

LAS ACCIONES

El partido arrancó con Santos Laguna con su primer uniforme en verde y blanco, formación 4-4-2, mientras Atlético de San Luis de amarillo y azul, con parado de 4-2-3-1.

Apenas al minuto 5 una equivocación de Sanabria en medio campo al perder el balón a la salida y mal parados, le dió el contragolpe a los de casa, Leo Fernández filtró un buen balón por el centro a Harold Preciado, que entró al área y fue derribado por Marcelo Barovero. Penal claro del portero argentino. El delantero Eduardo Aguirre al minuto 8 lo cobró perfecto engañando al arquero, para el 1-0 y su tercer tanto del torneo. Gol de vestidor.

Se esperaba que San Luis apretara pero no, fue inoperante, como que sin ganas, sin apuro ni idea. Muy pasivo y falto de ritmo. Los Guerreros aprovecharon eso y manejaron sin presión el resto del tiempo, aunque no pudieron aumentar el marcador, a pesar de varias llegadas Aguirre y Preciado, sus elementos más peligrosos. 1-0 al descanso.

Al igual que en el lapso inicial un 2-0 con otro gol de vestidor para los locales al minuto 48, tres del complemento, en una desatención defensiva de la visita. Un saque de banda que recibió Leo Fernández, este no lo piensa y dispara de zurda desde lejos, Barovero se lanza tarde y el esférico al fondo. Segunda anotación del número 9.

Los Colchoneros no despertaron de su letargo y recibieron el 3-0 al minuto 63 cuando por el centro, entró como en su casa, sin marca, Jaime Correa, quien había entrado de cambio apenas tres minutos antes, para fusilar al portero visitante.

Ya entregados los visitantes y no jugando a nada, recibieron el 4-0 al minuto 76 en un tiro centro de Carlos Orrantia, que remató solo en barrida Rivaldo Lozano, ex jugador del San Luis. De ahí en adelante hubo cambios de ambos cuadros, Guerreros pudo ampliar el marcador pero "Trapito" lo evitó. Aunque al minuto 90+1 un disparo lejano de Rubens Sambueza que había ingresado, puso el de la honra. 4-1 final.

El árbitro central Fernando Guerrero con trabajo limpio. Amonestó a un jugador por bando. Le apoyaron bien en las bandas Pablo Hernández y Michel Espinoza.

LOS GOLES

1-0 (MIN 8): Eduardo Aguirre cobra penal al poste contrario y vence a Barovero.

2-0 (MIN 48): Leonardo Fernández dispara de zurda de lejos y anota ante la inútil estirada de Barovero.

3-0 (MIN 63): Por el centro entra solo al área Jaime Correa y disparó potente, sin marca.

4-0 (MIN 76): Rivaldo Lozano anota barriendose en el área chica, sin marca.

4-1 (MIN 90+1): Dispara adelante del área grande Rubens Sambueza y anota pegado al poste izquierdo de Acevedo, que no alcanzó a desviar.

ALINEACIONES

SANTOS LAGUNA: 1.- C. Acevedo; 2.- O. Campos; 5.- F. Torres; 6.- A. Cervantes; 7.- H. Preciado; 8.- C. Orrantia; 9.- L. Suárez; 16.- A. López; 19.- E. Aguirre; 20.-H. Rodríguez; 29.- J. Brunetta. DT Eduardo Fentanes. CAMBIOS: 22.- R. Prieto (1T); 27.- J. Correa (2T); 30.- C. Domínguez (2T). 18.- R. Lozano (2T); 24.- D. Medina (2T).

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- M. Barovero; 5.- R. Chávez; 23.- R. González; 30.- F. León; 25.- A. Cruz; 8.- J. Sanabria; 15.- F. Waller; 16.- J. Güemez; 7.- J. Murillo; 9.- A. Hernández; 12.- V. Ferreira. DT André Jardine. CAMBIOS: 2.- D. Castro (2T); 10.- R. Sambueza (2T); 6.- A. Iniestra (2T).