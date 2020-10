Santiago Ordóñez ya es sublider general en Guatemala

Santiago Ordóñez, integrante del equipo potosino Canel's - ZeroUno - Mavic, tuvo una destacada actuación en la etapa 4 de la Vuelta a Guatemala de ciclismo al ubicarse como sublider general.

La prueba fue contrarreloj individual que se corrió con un total de 43 kilómetros entre las municipalidades de Champerico y Retalhuleu sin premios de montaña ni metas volantes.

Un total de 75 corredores de los diferentes equipos tomaron la salida con el único objetivo de vencer al cronometro, iniciando de uno en uno a partir de las nueve de la mañana, entre ellos los integrantes del Canel’s-ZeroUno-Mavic quienes demostraron tener la garra necesaria para estar dentro de los primeros lugares en específico Santiago Ordóñez quien con tiempo de una hora se queda a tan solo un minuto de adjudicarse la etapa teniendo que conformarse con la segunda plaza.

Quienes también tuvieron una gran actuación serían Eduardo Corte, Efrén Santos y Juan Francisco Rosales quienes culminaron en los lugares 19, 20 y 21 respectivamente colocando con esto a su equipo Canel’s-ZeroUno-Mavic en el top tres de la etapa.

Con este extraordinario resultado Ordóñez recorta distancia y se coloca sublíder de la clasificación general a un minuto del líder. Al final de la prueba, el ciclista que representa al equipo mexicano comentó:

"Realmente antes de la prueba no sabía cómo estaba al cien por ciento puesto que no habíamos corrido nada pero el cuerpo reacciono de buena manera; el tiempo que registré fue el segundo mejor quedándome a nada del primero eso me ayudó también a escalar en la general donde me coloco segundo, a eso venimos a esta vuelta a competir y disfrutar”.

La quinta etapa será un recorrido entre las localidades de San José El Ídolo rumbo al cerro de El Baúl, disputándose cinco premios de montaña y tres metas volantes.

EL DATO

Efrén Santos del equipo potosino se mantiene de líder de montaña e Ignacio Prado, segundo de metas volantes

Te puede interesar esta nota: Federación Mexicana de Cultura Física presenta calendario de actividades