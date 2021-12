San Luis Potosí una gran sede para los Juegos: Policias

En las distintas sedes y competencias se han escrito grandes logros y muchas historias en los cinco días de actividades de los VIII Juegos Latinoamericanos Policías y Bomberos "San Luis Potosí 2021". Y los principales protagonistas que son los deportistas charlaron con El Sol de San Luis sobre la experiencia que les ha dejado esta octava edición en la capital potosina.

Miguel Godínez, bicampeón de taekwondo, oro en CDMX 2019 y SLP 2021. / Cristian Robledo.

Francisco Miguel Godínez Jardinez de la Fuerza Civil de Nuevo León y campeón de los 90 kilogramos en el taekwondo de estos Juegos, afirmó que tiene diez años como policial, labor riesgosa pero que deja grandes satisfacciones. "Me nace ser agente para hacer prevención del delito y ayudar a la gente que lo necesita. En lo deportivo hace dos años en los séptimos Juegos en la CDMX también logré el oro, por lo que ya me convierto en bicampeón de taekwondo. Fue difícil porque es otro peso, pero se logró. De San Luis Potosí puedo decir que ha sido una gran sede por el ambiente de fiesta deportiva que se vive, puedes convivir con compañeros de otras corporaciones del estado y del extranjero, el competir, ganar y que la gente te pida una foto es muy emocionante y gratificante porque las sedes son el lugares públicos y eso ha sido un acierto la verdad. Estoy muy contento y los felicitó".

Yuri Espinal, policía de Honduras, ya suma tres medallas de oro en ciclismo. / Cristian Robledo.

Por su parte, Yuri Espinal Ponce de la Policía de Honduras, quien ha contabilizado tres preseas de oro en ciclismo, señaló que las competencias no han sido fáciles, pero a base de entrega y tenacidad se alcanzan los resultados. "He tenido la fortuna de haber participado en varias ediciones de estos Juegos y creo que San Luis Potosí ha sido una de las mejores sedes, desde la bienvenida que nos dieron, la inauguración muy bonita, el cariño del Alcalde, de las autoridades, sin olvidar las premiaciones que han sido fabulosas con el himno nacional de cada país y el cariño de la gente. La verdad me llevó de regreso a mi país un grato sabor de boca de esta visita. Tengo ya 21 años como comisario de mi país y encargado de un departamento del Sur de Honduras, y me nació dedicarme a esto desde chico, como que ya traía eso de servir y proteger a los habitantes, eso fue parte de lo que me hizo portar orgullosamente este uniforme azul".

Y de las damas la mexiquense Perla Cortés Cárdenas, agente mayor de la Guardia Nacional y que ha sumado varias preseas en el atletismo en estos Juegos, comentó que la organización ha sido de primera y supera a lo visto en la CDMX en el 2019. "Puedo decir que todos los Juegos han estado bastante organizados, todo muy bien, lo único que no me ha gustado es que nos han puesto a correr en la calle en adoquín y es muy cansado, los tobillos se lastiman mucho porque no está parejo, lo ideal hubiera sido en la pista, pero fuera de eso el ambiente que hay con mucha gente en las competencias ha sido muy agradable. Soy especialista en fondo, pero ya gané en estos Juegos oro en 100, 200, 800 y 6 kilómetros, y espero llevarme los 1500 metros que faltan. Es la primera vez que vengo a San Luis Potosí y ya me animé a venir en unas vacaciones porque es una ciudad muy bella y la gente muy cálida. Los felicitó por la organización".

EL DATO

Los Juegos LAPB 2021 culminan el sábado 11 con cinco disciplinas que entregarán medallas.