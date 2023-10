Samayoa no piensa renunciar al Atlético de San Luis femenil

A pesar de que Atlético de San Luis femenil ligó ya su sexta derrota consecutiva y solo ha sumado dos puntos de los últimos 24 disputados, el director técnico Fernando Samayoa afirmó que no va a renunciar.

En la conferencia de prensa, posterior al partido ante Rayadas, un reportero le cuestionó el hecho de que es el tercer torneo en el que la directiva le da los refuerzos que él ha pedido y ha pesar de ello no ha podido calificar a liguilla y no lo hará tampoco este torneo, aunado a la mala racha por la que atraviesa el equipo, si ha pensado en renunciar o esta a la espera de que la directiva lo liquide. El estratega "sorprendido" por el cuestionamiento respondió de manera textual:

Cortesía | ADSL

"Woow, me queda claro la tendencia en lo que quieres decir, pero yo te invito a pensar si en tu trabajo cuando te va mal o tienes malos días, y no tienes un ascenso en un año, y no sales en la televisión, no buscas ese ascenso en un año o dos años, lo llamas fracaso, no lo sé, eso te lo dejaría a ti.

Pero no voy a renunciar (al equipo) por supuesto, porque como lo dije desde el día uno, si me llegan a correr de aquí va a ser por resultados y esos ahí están, porque por trabajo dejamos absolutamente todo, la familia y todo; pero si te lo dejo pensando a ti si llevas tres años o no se cuantos años llevas siendo reportero, y en esos tres años no tienes un ascenso tú dirías renuncio o abandono el barco, no lo sé".

En cuanto al partido, el entrenador explicó que fue complejo y difícil ante Rayadas, "pero hoy me quedo con el esfuerzo de las jugadoras, de como lo cerramos y me quedo tranquilo con eso, porque seguiremos en la búsqueda de que el equipo mejore en las últimas jornadas que tenemos; pero lo primero es recuperar a las jugadoras porque ya se nos viene otro partido complicado el domingo ante Tigres, otro de los campeones de la Liga. Ahora es en lo que pienso", concluyó.