Doble jornada en casa tendrá Atlético de San Luis femenil

Difícil situación es la que atraviesa Atlético de San Luis en la Liga MX Femenil, al sumar ya siete jornadas sin conocer la victoria en el Apertura 2023, y para esta semana tiene fecha doble en casa al recibir a los potentes equipos norteños: Rayadas y Tigres.

Nada halagüeño el futuro inmediato para las Atléticas, que aunque como dicen por allí, los partidos no se ganan en la mesa sino en el terreno de juegos, los rivales que le tocan no son nada fáciles.

Cortesía | Atlético de San Luis Femenil

Hace siete fechas que el equipo no gana, tienen cuatro consecutivas con derrota, y de los últimos 21 puntos solo han rescatado dos. Pero al parecer esto a la directiva potosina no le preocupa, porque no se vislumbran cambios en el cuerpo técnico ni en la dirección deportiva, que la afición vaya que ha criticado desde ya hace tiempo, por la labor que han venido desempeñando los responsables de esas áreas.

Por lo pronto el equipo continúa con sus entrenamientos, con la plantilla que está sana porque además hay muchas lesionadas, entre ellas la portera Nicole Buenfil, Joana Robles, Marina Delgado, Silvana González y Luz Duarte, que aunque han hecho falta, no es justificación para el mal desempeño que han tenido el resto de las jugadoras.

Cortesía | Atlético de San Luis Femenil

Se vienen dos enfrentamientos de alto calibre para San Luis: este jueves 12 reciben a las 19:00 horas a Rayadas de Monterrey, que le ganó 3-1 a Querétaro, y el domingo 15 viene Tigres de la UANL que igualó 0-0 con Xolos el Tijuana, pero que marchan como lideres solitarias. Esos partidos corresponden a las jornadas 14 y 15, respectivamente.

Y hablando de la clasificación, las Colchoneras se ubican en la posición 14 con doce puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Están a 8 puntos del octavo lugar, Pumas que tiene 20, lejos ya de la zona de calificación.

Posterior a los dos partidos en casa ante los equipos norteños, le quedarán dos partidos más del torneo: de visita ante Pumas en la fecha 16 el 21 de octubre y local ante Toluca en la jornada 16 el 5 de noviembre.