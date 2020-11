Ricardo Cordero donará lo económico del Premio Estatal del Deporte

Importante anuncio hizo Ricardo Cordero, nombrado para recibir el Premio Estatal del Deporte y como tal, tiene derecho a recibir un premio económico, pero el piloto potosino anunció qe esta aportación la donará integra a AMAC (Asociación Mexicana de ayuda a niños con Cáncer)

Como se mencionó recientemente, Ricardo Cordero se hizo merecedor al Premio Estatal del Deporte, dados los múltiples campeonatos dentro del automovilismo, incluyendo el Campeonato de la Carrera Panamericana 2019, esto sin contar el último título que obtuvo en este 2020, ya que este fue fuera del tiempo que especificaba la convocatoria.

“La verdad es que estoy muy emocionado, estamos a menos de 10 días de que nos otorguen el premio estatal del deporte, momento que quedara para la historia no solo para mí, también para todo el deporte motor en San Luis Potosí, pero hay algo que me entusiasma todavía más, durante la temporada convivimos en alguna fechas con la Asociación AMANC tuvimos actividades fuera de la competencia, los niños nos adoptaron y pudimos estar conviviendo con ellos, es algo muy bonito para nosotros tener esta interacción, es una experiencia increíble y me gustaría aportar con mi granito de arena a toda esta labor que hace noblemente la gente involucrada.” Comento Ricardo.

AMANC es una asociación mexicana de ayuda a niños con cáncer, es una institución pionera en México, brinda acompañamiento integral a niños y adolescentes, en San Luis Potosí se encuentra ubicada en Camino a la Presa, 455. Col. Lomas de los Filtros, el premio estatal del deporte es el galardón que se le otorga al deportista más destacado del año en San Luis Potosí, se entrega tradicionalmente en una ceremonia con el gobernador del estado en turno cada 20 de Noviembre.