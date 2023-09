Reconoce directiva a Javier Güemez por llegar al centenario

El pasado 22 de septiembre el futbolista Javier Güemez llegó al centenar de partidos vistiendo los colores del Atlético de San Luis, y no solo lo festejó jugando todo el partido, sino hasta anotó un golazo en el triunfo ante Mazatlán.

Por tal motivo esta semana en uno de los entrenamientos, la directiva le hizo entrega de un merecido reconocimiento al capitán del equipo, además de recibir el aplauso, "pamba" y felicitaciones de todo el plantel y cuerpo técnico, hasta la foto del recuerdo se tomaron.

Cabe mencionar que el nacido hace 31 años en Culiacán, Sinaloa, llegó al club colchonero en el torneo Guardianes 2021 y desde entonces, ha tenido un importante rol en la cancha portando el gafete de capitán contando ya con más de 7 mil 500 minutos de juego disputados, y 275 partidos en el futbol de paga.

Cortesía | Atlético de San Luis

Su andar en el balompié profesional lo inició en el ascenso con Dorados de Sinaloa, luego debutó en Liga MX con Tijuana, para después pasar por América, Querétaro, Toluca y San Luis.

En la conferencia de prensa se le preguntó sobre ello, y con su seriedad que le caracteriza comentó: "En mi carrera creo siempre he sido muy constante en todos los equipos en los que he estado, salvo América que me lesioné y no pude dar lo que yo hubiera querido.

Si bien en San Luis he estado el mayor tiempo que en otros clubes, me he sentido cómodo, en familia, y contento; me he podido desarrollar más, ser muy constante y creo que he dado mi mejor fútbol de mi carrera, lo que es un reflejo de lo que he venido realizando en el día a día. Si vienen muchos más partidos, yo contento con ello porque quiero aportar para que el club siga creciendo", apuntó.