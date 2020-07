Ramón Juárez, potosino con futuro en el América

Las Águilas del América están regresando a la fórmula que le funcionó en la década de los 80’s y que los hizo campeones por varios años, y eso fue trabajar en sus fuerzas básicas, semillero que en los últimos ha rendido frutos como el caso de Raúl Jiménez y Diego Laínez, proceso en la que se encuentra un potosino incluido.

Ese es el caso de Ramón Juárez del Castillo, originario de Rioverde, San Luis Potosí, que ya debutó con el primer equipo desde el Torneo de Apertura 2019, y que el pasado martes vio minutos en la zaga americanista, cuando estos enfrentaron en Ciudad Universitaria a los Pumas de la UNAM dentro de la Copa por México.

Deportes Ricardo Cordero, tercer lugar en el Rally Congoja

Desde temprana edad Juárez tuvo que dejar su hogar para incorporarse a las filas de la Categoría Sub 15 de los “cremas”, bajo el mando de José Gerardo Espinoza, con quien llevó un buen proceso.

El buen trabajo y las cualidades en la defensa mostradas por Ramón en los torneos de categorías inferiores llamaron la atención de los visores de selección nacional; uno de sus primeros llamados con el tricolor fue en la categoría Sub 18, con Mario Arteaga como técnico.

Un mes después de ese llamado, el defensa potosino se coronaría como campeón Sub 17 del Torneo de Apertura 2018, luego de vencer a Tigres 0-2 (0-3 en el global) en el mismísimo Volcán Universitario.

En mayo del 2019 recibió el llamado para ser parte de la Selección Nacional Sub 18 para enfrentar la Eslovaquia Cup, y a su regreso fue convocado por Miguel Herrera para comenzar a trabajar con el primer equipo de América, donde incluso comenzó a salir de suplente en varios juegos.

Deportes ADSL Femenil mantendrá sus entrenamientos diarios

Fue el 28 de agosto cuando Ramón Juárez vio el sueño cumplido de todo niño y joven que juega futbol: debutar en primera división; esa tarde, América enfrentaba a Pachuca en el Estadio Azteca; era el minuto 80 cuando Herrera lo mandó al terreno de juego por Leonel López, en duelo que finalizó 1-1.

El pasado mes de noviembre nuevamente fue convocado para representar a México Sub 18 para realizar una gira por Holanda, donde enfrentaron a los conjuntos de AZ Alkmaar, República Checa y un Combinado de Holanda, todas en su categoría Sub 18, recientemente fue llamado con la selección Sub 20 mexicana, para encarar un duelo de preparación ante Querétaro el pasado mes de febrero.

Tras su presentación con los Tuzos, Juárez del Castillo ha pisado el terreno de juego por espacio de 154 minutos sumados en cuatro juegos, convirtiéndose en uno de los jóvenes prospectos del equipo americanista.