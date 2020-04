"Quédate en casa" piden atletas potosinos

Cada día más y más deportista se suman al llamado de “Quédate en casa”; es así como los atletas potosinos se unen a esta casa, para evitar la propagación del Covid-19, que tiene en cuarentena al país y gran parte del mundo, y el distanciamiento social puede evitar continúa avanzando esta situación.

A lo largo de la semana muchos deportistas potosinos se han manifestado a favor del distanciamiento social, y es por eso su aporte de videos con actividades deportivas que realizan desde su casa para que la gente se active en su hogar.

Paulina Campos ya compartió un video de sus actividades / Cortesía INPODE

Entre los deportistas que han aportado sus rutinas se encuentran René Eduardo Ortiz Morales, los boxeadores Susana Bolaños, José Alonso Guillén y Fátima Álvarez; las racquetbolistas Ana Laura Flores y Andrea Martínez Zermeño; el atleta paralímpico José Arellano, los karatekas Daniel Esparza, Aylin Reyna Cano y Daniela Gómez; las gimnastas Sara Guevara, Ximena Alonso y Paulina Campos.

Con ellos los atletas Juan Carlos Soni, Alexia Dosal, Arturo Reyna y Lorena Rangel; los nadadores Erik Derreza, Fernanda Portillo, Karen Rodríguez y Liseska Gallegos Gutiérrez; los halteristas Vicente Montoya y Monserrat Rodríguez, los tenistas Fernanda Contreras, la taekwondoin Melissa Oviedo.

Cortesía | Inpode

Así como la ciclista Valeria Cruz, el entrenador de patinaje Lorenzo Salerno, la patinadora Alejandra Gómez; el seleccionado nacional de triatlón Miguel Márquez, así como Neghive Socorro Ceniceros; el campeón de golf Miguel Anaya, entre otros.

Estos videos los puede encontrar en la cuenta de Facebook del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, donde diario se publican videos con diferentes activaciones físicas.

N. Ibáñez pide la gente quedarse en casa

El atacante del Atlético de San Luis, Nicolás Ibáñez, a través de un video, envió un mensaje a los poto Deportes Joaquín Laso demanda al Atlético de San Luis ante FIFA sinos donde invita a la gente a mantenerse en casa respetando la cuarentena y evitar que se continúe propagando la enfermedad del Covid-19.

El mensaje del argentino, que tiene una duración de 20 segundos, va enfocado a salvaguardar la salud de los niños, que en San Luis Potosí cuenta con dos infectados por esta enfermedad que tiene en jaque a todo el mundo.

“Dos niños ya han contraído Coronavirus aquí en San Luis, así que cuida a tus pequeños.

Y no olvides que no están de vacaciones; están haciendo distanciamiento social para no enfermarse.

Por favor, quédate en tu casa, es por mi saludo y por la salud de todos los potosinos.”

Hace un par de días, la Secretaria de Salud del Estado, extendió la cuarentena hasta el 30 de mayo, fecha en que poco a poco la sociedad estará regresando a sus actividades cotidianas.