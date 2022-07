Proyecto de los Cachorros F.C. sigue adelante: Directiva

Después del fallido intento por ingresar a la Liga Premier (Segunda División Profesional) de la Federación Mexicana de Futbol, la directiva de los Cachorros F.C. informó que participarán en la Liga de Balompié Mexicano.

Así lo dio a conocer la directiva en conferencia de prensa, en la que señalaron que el proyecto se mantiene vigente, no se ha ido de la ciudad.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“No estamos desaparecidos, lo que sucedió es que hubo un contratiempo, no de nosotros, sino de las personas que nos vendieron la franquicia para poder jugar en la capital potosina. Resulta que no se pudo hacer el cambio de Chimalhuacán a San Luis Potosí, por lo que no pudimos inscribirnos en la Liga Premier, acudimos a la Asamblea pero no estuvieron a tiempo los documentos. Pero hoy podemos decirles que todos los pagos ya se hicieron, al igual que las gestiones con los anteriores dueños de la franquicia, que ya pasó a nuestras manos. Por ello decidimos no quedarnos sin nada y buscar una oportunidad en la Liga de Balompié Mexicano, solo estamos a la espera de que nos acepten y podamos jugar a partir de septiembre próximo”, explicó Eduardo Andrés Fernández, Director Deportivo de Cachorros F.C.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por su parte Isaí Maldonado, Gerente Deportivo, explicó que la Liga Balompié Mexicano a través del Delegado Estatal en SLP, Abraham Sánchez, recibió ya toda la documentación de Cachorros F.C. para que pueda participar en el próximo torneo que arranca en septiembre, y solo están a la espera de que revisen los papeles y se dé el visto bueno y se defina si participan el equipo potosino en la Primera o Segunda División.

“El 12 de agosto es la fecha límite para que se conozcan a los nuevos equipos que tendrá la Liga de Balompié Mexicana, pues se pretende que de 8 equipos en primera división aumente a 12, o en su caso, en la segunda división que tiene 14 escuadras se unan otros tantos. Hay muchas posibilidades de que Cachorros F.C. esté en la categoría estelar”, agregó.

El profesor Juan Manuel González Saucedo, auxiliar técnico del equipo, indicó que por lo pronto, el cuerpo técnico que encabeza Eduardo Peralta Jr., sigue con los entrenamientos. Cuentan con un plantel de 26 jugadores, 16 son potosinos, 2 colombianos y 8 foráneos. Habrá otro par de visorias a mediados de agosto, y los entrenamientos los llevan a cabo diariamente en la UD La Garita de 10:00 a 12:00 horas, todos los días.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes cuatro futbolistas del plantel cachorro: Julio Galindo, Mario Ferretiz y los colombianos Alexander Gamboa y Mauricio Viveros, así como parte de la directiva y patrocinadores del equipo.