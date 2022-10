Potosino Israel Luna ya es campeón con Pachuca

El delantero Israel Luna López, nacido hace 20 años 7 meses en San Luis Potosí, ya se convirtió a su corta edad en campeón de la Liga MX con el Club Pachuca, al vencer en la final del torneo Apertura 2022 a Toluca.

No solo ya probó las mieles de lo que es ser monarcas, sino que tuvo un torneo de enseño el juvenil potosino, incluso hasta teniendo oportunidad de jugar tanto la final de ida como vuelta.

El DT Guillermo Almada confió en él y en este torneo Apertura 2022 le dio oportunidad de jugar con el primer equipo, mismas que él se fue ganando a base de buenas actuaciones, incluso hasta contribuyó con par de tantos en ese camino hacía el título del equipo hidalguense.

El prime gol en su carrera en la Liga MX fue ante León en la jornada 10, aquel 22 de agosto cuando ingresó de cambio, apenas en su tercer partido en el máximo circuito, y con su anotación le dio el triunfo por 0-1 a los tuzos en calidad de visita. Y el segundo tanto lo anotó en la jornada 14 en la holgada victoria como local que logró Pachuca por 6-1 ante Tijuana.

Pero no solo fue eso, también fue tomado en cuenta para jugar unos minutos en las dos finales ante Toluca, allá en el estadio Nemesio Diez en la ida ingresó de cambio al minuto 62 por Víctor Guzmán, y en el estadio Hidalgo en la vuelta entró al minuto 78 por Luis Chávez.

Como se mencionaba Israel tuvo un torneo notable al disputar 10 partidos de la fase regular, 2 como titular, 273 minutos jugados, 2 tarjetas amarillas y par de goles.

¿De dónde surge este potosino?, del Centro de Formación Pachuca San Luis que dirige Juan Antonio Salazar donde de niño jugaba, para de ahí ser visoreado por Pachuca que se lo lleva a la Sub 15, Sub 17 y Sub 20 para luego dar el brinco a la Liga MX en el torneo Guardianes 2020, pero no jugó, sino fue hasta este Apertura 2022 que tuvo la oportunidad de debutar con los tuzos.

Luna López además ha sido seleccionado nacional y representó a México con la Sub 17 en el Mundial Brasil 2019 donde el tricolor resultó subcampeón. Además de ser campeón de la Concacaf anotando un gol en la final ante Estados Unidos.

EL DATO

Israel Luna López contribuyó con dos goles en el Apertura 2022 y disputó 10 partidos en la fase regular.