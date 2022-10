Policía gana 4 medallas en Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos

El policía Jorge Fernández, mejor conocido como “El nene malo” tuvo una destacada participación al lograr medallas de oro, plata y bronces en las disciplinas de jiu–jitsu, boxeo y hasta lucha grecorromana en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos celebrados en León, Guanajuato.

El elemento potosino platicó para El Sol de San Luis cómo le fue en este evento en donde pudo medirse a los mejores policías y bomberos de varias partes del país en donde obtuvo plata en jiu–jitsu, plata en boxeo, 2 más en lucha grecorromana y un oro por participar en varias disciplinas, pero desafortunadamente sin apoyos.

Cortesía | Jorge Fernández

“Me vine con la bendición de Dios y como es costumbre solo, la gente que no conoce, como el organizador, les da gusto, pero a la vez tristeza, porque te exigen resultados, pero no cuentan con el apoyo de ninguna persona” dijo el deportista de San Luis Potosí.

Respecto al boxeo, el deporte de sus amores, dijo que tuvo un buen torneo en los pesos pesados llegando hasta la final, pero en la lucha por el oro, un descuido provocó que su rival José Luis Alberto Hernández de Nayarit lo dejara fuera de combate.

Cortesía | Jorge Fernández

“No me da pena decirlo, me pararon la pelea porque me tumbó los dientes y estaba en riesgo mi integridad física, por eso no pude competir, pero si no hubiera pasado eso yo opino que si me hubiera llevado el oro”, dijo el “Nene” Malo.

Por otro lado el elemento policiaco dijo sentirse satisfecho por lo que hizo en jiu–jitsu, pues su preparación lo hizo llegar a la lucha por las medallas, mientras que en lucha grecorromana demostró tuvo que entrar de emergente y hasta él se sorprendió del nivel que tuvo, incluso no descarta algún día practicarlo a fondo.

Cortesía | Jorge Fernández

“No descartó la posibilidad, pero la mera verdad como dicen zapatero a sus zapatos, a lo mejor más adelante, si me motivan ahí en San Luis, si me apoyan posiblemente si la pueda practicar”, comentó.

Por otro lado, lamentablemente no recibió el apoyo económico que él hubiera querido para poder participar en este evento internacional y a pesar de esto no está desmotivado, por el contrario, ya se alista para lo que viene.

Jorge Fernández comenzará preparación para el próximo año, pu8es tendrá los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos en Guadalajara, Jalisco y Quito, Ecuador y más adelante el Mundial en Canadá.