Oliveras, Tovar, Pardo y Vecchi, afianzan su paso

Convencidos de que las competencias en la Nascar iRacing les ha agudizado la destreza en el volante, los pilotos Oliveras, Tovar, Pardo y Vecchi han afianzado su paso en esta competencia

El piloto del Dodge #26 de Freightliner – Quaker State – Briggs Equipment México – Monster Energy Santiago Tovar, cruzó la meta en la décima posición.

“Esto de los campeonatos virtuales ha resultado muy divertido para mí. En esta sexta fecha de Nascar me fue bien; arranqué un poco atrás, aunque pude remontar algunas posiciones. Sin embargo, a mitad de la competencia me fui para atrás, así que lo mejor que pude hacer fue colarme en el top ten”, dijo Tovar.

Por su parte, Giancarlo Vecchi, driver del auto # 57 de Restonic sostiene estar contento con su participación de esta noche, aunque no fue la carrera que esperaba.

“Hemos notado mejoría gracias a los entrenamientos. Logramos una muy buena carrera de clasificación por lo que arranqué en la tercera posición. Desafortunadamente tuvimos un problema con el internet trabando el coche en la arrancada y nos generó un accidente que nos mandó hasta atrás.

“Se tornó en una carrera de gran recuperación, de jugar con estrategias de paradas a pits, cerrando en doceavo, todas esas situaciones la hicieron una carrera muy divertida, aunque no es el lugar que esperábamos, pero nos dimos cuenta de que podemos irnos hasta adelante con el entrenamiento y así seguiremos”, apuntó Vecchi.

Rubén Pardo, piloto de la máquina #77 de ZTE Smartphones – Telcel – Monster Energy – Castrol – ITCR Infraestructura – Skippy – Hangar Inn Hotel Select – Poder Global – Crash Daytona – Team Race Planet del equipo 2b Racing, dijo que durante las prácticas estuvo muy cómodo entre las posiciones 11 y 12.

“Cometí un pequeño error en la calificación, le pegué a la barda en mi primera vuelta lo que me privó de concretar como quería la segunda por pérdida de ritmo y velocidad. Arranqué en 25, subí al 18 pero desafortunadamente un invitado a la carrera me pega cuando lo estoy pasando por fuera, eso hizo que utilizara mi primer pass repair porque me lastimó un poco el auto. Con esa situación que se generó muy temprano pierdo una vuelta en una bandera amarilla; tengo otro accidente y utilizo de nuevo el pass repair en la vuelta 25 de 80.